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Güney Kore'den 'a

GÜNEY KORE'DEN FACEBOOK'A PARA CEZASI
21 Mart 2018, Çarşamba Güncelleme : 17:52:33

Güney Kore'de, 'a, kullanıcıların siteye erişimini sınırlandırması nedeniyle yaklaşık 370 bin dolar verildi.

Güney Kore'de sosyal medya sitesi Facebook'a, kullanıcıların siteye erişimini sınırlandırması nedeniyle yaklaşık 370 bin dolar para cezası verildi.

CEZA NE KADAR?

Güney Kore İletişim Komisyonundan yapılan açıklamada, 'a 2016'nın sonlarından 2017'e kadar olan dönemde kullanıcılarının siteye erişimini sınırlandırmaktan 370 bin dolar verildiği bildirildi.

Açıklamada, Facebook'un ikna edici nedenler göstermeden erişimi sınırlandıramayacağı belirtildi.

FACEBOOK AÇIKLAMA YAPTI

Facebook'tan cezaya ilişkin yapılan açıklamada, Güney Kore İletişim Komisyonunun kararı nedeniyle hayal kırklığına uğradıklarına dikkat çekilerek, "Bütün kullanıcılarımız için en iyi performansı göstermek için çabalayacağız." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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