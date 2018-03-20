Business Insider, Kids uygulamasında bazı anahtar kelimeler aratıldığında komplo teorisi videoları önerildiğini fark etti. Örneğin UFO yazıp araştırıp sonuç olarak çıkan videolara inanırsanız, dünya insan kılığında sürüngenler tarafından yönetiliyor.

YOUTUBE HATASINI KABUL ETTİ

Hürriyet'in haberine göre Business Insider'ın uyarısı üzerine YouTube hatasını derhal kabul etti bahsi geçen videoları engelledi. Özellikle Kids uygulamasının tertemiz olması gerektiğini anladığını söyleyen YouTube, insanlar tarafından eğitilen otomatik sistemlerin bazen uzaktan zararsız görünen videoları ıskalayabildiğini açıkladı.