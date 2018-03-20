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Kids'in önerdiği videolar tepki çekti!

YOUTUBE KİDS'İN ÖNERDİĞİ VİDEOLAR TEPKİ ÇEKTİ!
20 Mart 2018, Salı Güncelleme : 11:51:04

, Kids uygulamasını temiz tutmak için büyük bir çaba gösteriyor, ancak görünüşe bakılırsa bazı zararlı içerikler hala çatlaklardan sızabiliyor.

, Kids uygulamasında bazı anahtar kelimeler aratıldığında komplo teorisi videoları önerildiğini fark etti. Örneğin yazıp araştırıp sonuç olarak çıkan videolara inanırsanız, dünya insan kılığında sürüngenler tarafından yönetiliyor.

YOUTUBE HATASINI KABUL ETTİ

Hürriyet'in haberine göre Business Insider'ın uyarısı üzerine hatasını derhal kabul etti bahsi geçen videoları engelledi. Özellikle Kids uygulamasının tertemiz olması gerektiğini anladığını söyleyen YouTube, insanlar tarafından eğitilen otomatik sistemlerin bazen uzaktan zararsız görünen videoları ıskalayabildiğini açıkladı.

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