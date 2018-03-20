;

, 'da yasaklabilir

TELEGRAM, RUSYA'DA YASAKLABİLİR
20 Mart 2018, Salı Güncelleme : 21:44:50

Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişimi Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), anlık mesajlaşma uygulaması ’ın yasaklanabileceğini bildirdi. Peki bunun sebebi ne?

Roskomnadzor'un internet sitesinden yapılan açıklamada, son dönemin popüler uygulamalarından ve Rus girişimci Pavel Durov tarafından kurulan 'ın Rus yasalarına uymak için 15 günlük süresinin olduğu, aksi takdirde 'da yasaklanabileceği duyuruldu.

Hürriyet'in haberine göre Telegram şirketinin, Federal Güvenlik Servisi tarafından (FSB) Telegram'da yapılan yazışmalara erişim için şirkete verdiği talimatın geçersiz kılınmasına yönelik açtığı dava bugün reddedilmişti.

Telegram ile Bitcoin madenciliği yapmışlar! TELEGRAM İLE BİTCOİN MADENCİLİĞİ YAPMIŞLAR!

Telegram'ın kurucusu Durov, kararın ardından Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Telegram, kapatılmasına yönelik tehditlere rağmen gizlilik politikasını korumaya devam edecektir. Telegram özgürlük ve gizlilik haklarını savunacaktır." açıklamasını yaptı.

Aylık 100 milyonun üzerinde aktif kullanıcısı olan Telegram programı, dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulamaları arasında yer alıyor.

ETİKETLER:

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN