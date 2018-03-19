4 haftadır box office listesinin 1 numarasında yer alan Kara Panter, bu haftasonu 27 milyon dolar kazanarak ABD sinemalarındaki toplam hasılatını 605 milyon dolara yükseltti. Diğer ülkelerde de 577 milyon dolar kazanan film toplamda 1,182 milyar dolarlık müthiş bir rakama ulaştı.

Kara Panter ayrıca 5 haftalık zirve macerasıyla 2009'da vizyona giren Avatar'dan bu yana başarılı olan ilk film olma özelliğini de yakaladı.

Aynı zamanda Kara Panter, ABD sinemalarında 600 milyon doları geçen yedinci film olurken bir diğer Marvel filmi olan The Avengers'ın 623 milyon dolarlık hasılatını da geçerek en başarılı Marvel filmi olma yolunda.

TOMB RAIDER, KARA PANTERİ GEÇEMEDİ AMA...

Daha önce 2 kez Angelina Jolie ile beyazperdede boy gösteren popüler video oyun uyarlaması Tomb Raider ilk haftasında 23,5 milyon dolar kazanarak ikinci sırada kendine yer bulabildi. Alicia Vikander'in başrolünde olduğu 94 milyon dolar bütçeli film ilk haftasonunda toplamda 126 milyon dolar kazanarak maliyetini çıkarmış oldu.

LİSTENİN İLK 10 SIRASI ŞÖYLE;

Önümüzdeki cuma günü "Pacific Rim Uprising" vizyona girecek. Bakalım Black Panther zirvedeki yerini koruyabilecek mi?