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şakasına 6 ay hapis cezası

YOUTUBE ŞAKASINA 6 AY HAPİS CEZASI
16 Mart 2018, Cuma Güncelleme : 11:46:29

ABD’de Minnesota eyaletinin Halstad şehrinde yaşayan Monalisa Perez (20) ve Pedro Ruiz (22) ile çektikleri videoları kanallarında yayınlıyordu.

ABD'de Minnesota eyaletinin Halstad şehrinde yaşayan Monalisa Perez (20) ve Pedro Ruiz (22) ile çektikleri videoları kanallarında yayınlıyordu.

GÖĞSÜNDE ANSİKLOPEDİ TUTUYORDU

Bir çocukları olan çift takipçilerine tehlikeli bir video yayımlayacaklarını duyurmuşlardı. Videoyu çektikleri sırada ikinci çocuklarına hamile olan Perez, "Ben ve Pedro büyük ihtimalle en tehlikeli videomuzu çekeceğiz. Onun fikri, benim değil" demişti. Göğsünde tuttuğu ansiklopedinin kendisini kurşundan koruyacağını düşünen Ruiz'e karşı Perez'in ateş açmasını 3 yaşındaki çocukları ve o sırada orada olan 30 kişi izledi.

Perez, olayın ardından acil yardım hattı 911'i arayarak erkek arkadaşını yanlışlıkla vurduğunu söyledi. Genç kadın 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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