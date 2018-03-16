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'e özür dileten 'lı reklam

SNAPCHAT'E ÖZÜR DİLETEN RİHANNA'LI REKLAM
16 Mart 2018, Cuma Güncelleme : 12:00:14

Anlık mesajlaşma uygulaması , yayınlanan “şiddet içerikli” bir reklam nedeniyle özür dilemek zorunda kaldı.

Hazırlayanın kim olduğu belirsiz reklamda, "Hangisini tercih ederdiniz, 'yı tokatlamak mı, Rihanna Brown'ı yumruklamak mı?" diye soruldu.

SNAPCHAT ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU

Hatırlarsanız şarkıcı Rihanna ve rapçi Chris Brown bir süre birliktelik yaşamış ve 2009'da Brown'ın Rihanna'ya şiddet uygulamasının ardından çift ayrılmıştı.

Reklamın yayınlanması sonrası, yönetimi "kadına şiddeti özendirdiği" gerekçesiyle eleştiri yağmuruna tutuldu. Tepkiler üzerine özür dileyen şirket, "Reklam kurallarınca her türlü şiddeti özendirecek yayınlara izin verilmemektedir. Yapılan incelemenin ardından reklam yayından kaldırılmıştır" denildi.

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