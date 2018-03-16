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: için müthiş bir daha

AVENGERS: INFİNİTY WAR İÇİN MÜTHİŞ BİR FRAGMAN DAHA
16 Mart 2018, Cuma Güncelleme : 17:11:28

27 Nisan’da gösterime girecek : için son bir daha yayınlandı.

Sinematik Evreni'nin vizyondaki son filmi Kara Panter'in müthiş başarısının ardından sırada serisinin yeni filmi var. 2 bölüm halinde yayınlanacak 'un birinci bölümü 27 Nisan'da izleyiciyle buluşacak. Marvel tüm süper kahramanlarının birlikte olduğu filmi için müthiş bir reklam kampanyası yapmakta. Ara ara yayınlanan ve videolara bugün müthiş bir fragman daha eklendi.

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Filmin konusu şöyle: Kaptan Amerika ve Iron Man'in arasında yaşanan olayların ardından bölünen kahramanlarımız, birbirlerinden uzaklara savrulurlar. Hepsi kendi yandaşlarıyla dünyayı korumaya çalışmaktadır. Ancak dünyanın kaderi bir kez daha tehlikeye girer. Sınırsız bir güç kaynağı olan sonsuzluk taşlarının peşine düşen Thanos, dünyanın gördüğü en büyük tehdittir. İnsanlığın kaderi bir kez daha, insanlık için savaşmaya ant içmiş kahramanlarımız elindedir. Hiçbir süper kahramanın tek başına yenemeyeceği büyüklükteki bu tehdit için ekipler birleşmeli ve tehdide tüm güçleriyle karşı koymalıdır...

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