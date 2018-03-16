3D yazıcıyla 48 saatte ev!

10 bin dolarlık beton malzemeyle inşa edilen 60 m2'lik bir katlı evler, güvenilir ve yaşaması keyifli bir yuvaya dönüşüyor. Proje, bu yıl El Salvador'da yapılacak pilot evlerle test edilecek.

2019'da ise yine buradaki yoksul bir mahallede 100 adet ev inşa edilecek. Her evin eni ve boyu, dev bir metal çerçevenin boyutları ile sınırlı. İskeleti oluşturmaya yarayan bu çerçeve, verilen komutlara göre kendi kendine de çalışabilen bir makine.

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