Kocasinan Belediyesi Kocasinan Akademi Erciyesevler Robotik Kodlama Kursu'na katılan kursiyerler, bir ışığın yanmasını, bir wifi modülünün çalışmasını, mesafe sensörün ne işe yaradığını, alarm mantığını kavramanın yanı sıra çeşitli robot kitleri yaparak teknolojiyi tanıma fırsatı yakalıyor. Ücretsiz düzenlenen ve 2 ay süren kursa öğrenciler ve öğretmenler daha çok ilgi gösteriyor. İlk etabına 48 teknoloji meraklısının katıldığı kurs, toplumun tüm kesimlerinin ve farklı meslek gruplarının ilgisini çekiyor.

ROBOTİK ETKİNLİKLERİ ANLATIYORLAR

Kurs eğitmeni bilgisayar mühendisi Rabia Yel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kursiyerlere robot uygulamaları ve web tasarım dersleri ile bilişim elektronik yetkinliklerinin eğitimini verdiklerini söyledi.

Farklı yaş grupları ve toplumun farklı kesimlerinden kursiyerlere kodlama, maker sistem etkinlikleri ve robotik etkinliklerin neler olduğunu anlattıklarını belirten Yel, şunları kaydetti:

"Robot uygulamaları eğitim içeriğinde, arduino temel entegre elemanları ile birlikte günlük yaşamda kullanılan elektronik cihazların çalışma mantığı üzerine devreler kurarak bu devrelerin kodlamalarını gerçekleştiriyoruz. Kodlama olmadan aslında hiçbir dijital ürünün çalışamayacağını, mantıklı hareket edemeyeceğini aşılamaya çalışıyoruz."

MESAFE SENSÖRÜ YAPTILAR

Yel, kursta basit mesafe sensörü yaptıklarını aktararak, şöyle dedi:

"Bu sensörler hayatımıza son 5 yıldan beri girmiş bulunuyor. Biz bunları en baştan öğretseydik insanlara bir arabaya nasıl entegre edildiğini öğrenebilirlerdi ve park sensörleriyle insanlar park sorunu yaşamazdı. Hedefimiz zaten bu. Bu entegre elemanlar dijital ortamda nasıl çalıştırılır, gündelik hayatımıza nasıl entegre edilir, ev hayatımızı nasıl kolaylaştırır? Bunları temellerini anlatıyoruz burada. Bir ışık nasıl yanar, bir wifi modülü nasıl çalışır, mesafe sensörü nedir, alarm mantığı nasıldır, sayıcılar nasıl çalışır? bunların hepsini kavrayabildikleri için artık etraflarındaki bozuk olan eşyaları söküp bakıyorlar."

Kursiyerlerden Zeynep Ulucan (12), öğrendikleri bilgilerle robot kitlerini yapmaya başladıklarını söyledi. Kursta edindiği bilgilerin kendisi için faydalı olduğunu ifade eden Ulucan, öğrendikleri bilgilerle evdeki bozuk aletleri de tamir etmeye başladığını anlattı.

Ali Öztürk (12), çeşitli robot kitleri yaptığını ve teknolojik aletlerin çalışma mantığını anladığını belirtti. Öztürk, engelden kaçan robot yaptığını ve kursla beraber teknolojiye bakışının değiştiğini kaydetti.

Osman Kavuncu Ortaokulunda teknoloji tasarım öğretmeni olan Ömürlü Doğuç da "Kursa gelmemdeki amaç, çocuklara kodlamanın önemini anlatmak, arduinoyu kullanarak yaptıkları projeyi uygulanabilir hale getirmek. Öğrenciler hayal ettiğini, düşündüğünü çizerek, daha sonra bunu kodlayarak ve en sonunda bu programlama ve kodlama ile öğrendiklerini yaşanabilir hale getirecek." dedi.

Kaynak: AA