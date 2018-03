Hareket ettiren akıllı saatler

Son günlerin en çok tartışılan konusu nişasta bazlı şekerkadar, hareket ve spor içermeyen yaşam tarzı da insanların obezite problemleri yaşanmasına neden oluyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, çocuklarda obezite oranı artıyor ve her üç çocuktan ikisi günü hareketsiz geçiriyor. Fitbit'in yaptırdığı son araştırmaya göre ise çoğu ebeveyn, çocuklarının, kendi zamanlarına kıyasla daha az aktif olduğunu kabul ediyor. Araştırmaya göre, ebeveynlerin yüzde 75'i ise çocuklarının daha hareketli olmasını sağlayacak egzersiz takip cihazları kullanmanın ilgilerini çektiğini söylüyor. Dünya Sağlık Örgütü, 7-17 yaş arasındaki çocuklara günde 60 dakika fiziksel aktivite öneriyor ve Hastalık Kontrolü ve Önleme Merkezleri de çocukların günde 9-12 saat uyumasını tavsiye ediyor. Akıllı saat ve bileklikler hemen her sporda veya hareket takibini yapmak için kullanılıyor. Akıllı saat ve bileklikleri seçmek için birkaç önemli kriter var. Saatin ergonomisi ve tasarımı günlük kullanmaya, yapmak istediğiniz spor ve hareketlere engel olmamalı. Suya, darbeye ve zorlu hava şartlarına dayanıklı hale geldiklerinden pil ömrü artık her gün değil minimum 2 günde bir şarj etmeye destek olmalı. Saat ve bilekliklerin yetenekleri, kullandığınız telefonla da uyumlu olmalı. Kullanılan akıllı saat ve bileklikler alışkanlıklarınıza göre size veya çocuğunuza bildirimler göndererek hareket etmeye teşvik etmeli.







HAREKETİ HATIRLATSIN

Atıl duran diğer teknolojik araçlara benzememesi için akıllı saatleri sosyalleşeceğiniz araçlar haline getirmenizde fayda var. Uzun süre hareket etmediğinizde uyaran, harekete teşvik eden bir asistan gibi kullanacağınız saate ihtiyaç artıyor. Ayrıca, hareketler gerçekleştiğinde eğlenceli bildirimlerle kutlayan yapay zeka kırıntılarına insanlar ihtiyaç duyuyor. Birlikte kullanımı teşvik eden uygulamalar da akıllı saatlerin kullanılma başarısında etkili oluyor.



ÇOCUKLARIN EĞLENCELİ OYUNCAĞI

FITBIT Ace ile ebeveynler, çocuklarının adımlarını, aktif oldukları dakikaları ve uyku istatistiklerini takip edebiliyor. 8 yaş ve üzeri çocuklar için tasarlanan ve 5 güne kadar pil ömrü olan cihazın ayarlanabilen, su geçirmez bilekliği iki farklı parlak renkte sunuluyor. Her saat başı en az 250 adım atmaları için titreşimle onları uyararak hareketsiz geçen süreyi azaltabiliyor. Fitbit'te yer alan tebrik mesajları, eğlenceli ve biriktirilebilir rozetlerle çocuklar hareket ettiklerinde ödüllendirilebiliyor.







SAĞLIK VE MÜZİKLE DOLU

FITBIT, şimdiye kadarki en hafif, metal akıllı saati Fitbit Versa'yı vitrine çıkarıyor. 4 günden fazla pil ömrü olan Versa, Fitbit OS 2.0 işletim sistemiyle geliyor. Yeni ve daha çok kişiselleştirilmiş bir arayüz, sağlık gösterge paneli ve Android kullanıcıları için hızlı cevaplama özelliği sunan işletim sistemi, yeni anne babalara özel Fitbit Labs'den bir uygulama ile geliyor. Ayrıca hem Versa hem Ionic için Deezer çevrimdışı müzik desteğiyle birlikte geliyor. Fitbit, kadınların âdet döngüleri ve genel sağlıkları arasındaki bağlantıyı daha iyi görmelerini ve anlamalarını sağlayacak bir kadın sağlık takibi özelliği de getiriyor.







HER SPOR VE HAREKETLE UYUMLU

Apple Watch şu anda dünyanın en çok satan akıllı saat oldu. Apple Watch Series 3, pil problemini çözerken, spor, sağlık ve düzenli hareket konusunda binlerce uygulamayla kullanıcıların dikkatini çekiyor. Yapılan her spora destek olan uygulamanın yer aldığı App Store aynı zamanda sağlık konusunda çok sayıda yetenek içeriyor. Apple Watch eSIM ile birlikte kullanılan kırmızı kurma butonu olan modeli Türkiye'de henüz desteklenmiyor. Ancak spor ve şık deri kayışlarla kullanılıyor. Ayrıca her zorlu koşulda kullanılabiliyor.







YÜZERKEN VE BESLENİRKEN KULLAN

Sportif bir tasarıma sahip yeni Gear Sport, 5 ATM su geçirmezlik derecesiyle suda kullanılabiliyor ve her yüzme stilini algılayarak kullanıcılara eşlik ediyor. Gear Sport ile birlikte kullanılabilen Speedo'nun yeni yüzme uygulaması Speedo On ile yüzme mesafesi ve süresinden, kulaç şekline kadar yüzme ile ilgili veriler takip edilebiliyor. Gear Sport ile aralarında Under Armour Record, MyFitnessPal, MapMyRun ve Endomondo'nun da yer aldığı aktivite, beslenme ve topluluk uygulamalarına erişilebiliyor. Ayrıca Spotify ile en sevilen şarkılar online ya da offline olarak akıllı telefon olmadan dinlenebiliyor.

Kaynak: Timur Sırt / Sabah