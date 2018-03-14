2018'de en çok değer kazanan sosyal ağ o oldu!

Twitter hisseleri yılbaşından bu yana yüzde 50 değerlendi ve yüzde 24 değerlenen Snap'i ikiye katladı. Facebook hisselerinin değeri ise yalnızca yüzde 5 oldu.

Twitter hisseleri ayrıca son 12 ayın da en iyi performans gösteren kağıtları oldu. Geçtiğimiz yıl sosyal ağın hisseleri yüzde 130 değerlendi. Aynı zaman aralığında Facebook hisseleri ise yüzde 30 değer kazandı.

Mart 2016'da gerçekleştirdiği halka arzından bu yana zor günler geçiren Snapchat'in çatı şirketi Snap'in hisse değeri ise halka arz fiyatından yüzde 15 değer kaybetti. Ancak Snap'in borsada yılın başından bu yana iyi bir performans göstermesi dikkat çekiyor.

Habertürk'ün haberine göre 2006 yılında kurulan Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın favori sosyal ağı olarak dikkat çekiyor. Duyurularını ve düşüncelerini Twitter hesabından yapan Trump, sosyal ağa gösterilen ilginin de artmasını sağlıyor.

Kurucusu Jack Dorsey'nin CEO olarak şirkete geri dönmesiyle yeniden yapılanan ve kurallarından, algoritmalarına kadar köklü bir değişim geçiren Twitter, son olarak işletmeler için abonelik bazlı bir reklam aracı oluşturacağını duyurdu.

Twitter'ın diğer kullanıcıların tweet'lerini olduğu gibi çalan milyonlarca takipçili bazı hesapları sosyal ağından men etmesi ise kullanıcılarından büyük takdir topladı.