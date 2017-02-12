Geliyoo'dan

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın çağrısı üzerine bugün Geliyoo ekibinden açıklama geldi. Ekibin açıklaması şu şekilde;

"Tereddütsüz cevabımız "Geliyoo olarak biz varız, Türkiye'nin milli ve yerli arama motoru için işbirliğine hazırız". 2010 yılından bugüne çalışmalarını yürüttüğümüz arama motoru projemizin varlığının hatırlanması, yerli arama motoru yapımında ipi göğüslemeye talip olduğumuzu ifade etmek için yakın zamanda çıkan Geliyoo haberlerinin yanlış değerlendirilmesi ve yorumlanmasından kaynaklı haksız ithamlara ve eleştirilere maruz kaldık. Bu ithamlar bizi ne bu işe küstürebilir nede bizi yolumuzdan çevirebilir. Geliyoo'yu sadece teknoloji ile ilgilenen bir kesim tanıyordu fakat şuan sesimizi herkese duyurabildiğimizi düşünüyoruz. Yanlı medya ve editörlerin her zaman sesi daha fazla çıkıyor olsa da Sayın Bakanımızın da söylediği gibi "Türkiye'de her türlü Milli Proje hak ettiği sürece desteklenmeli ve bu çalışma için herkes elini taşın altına koymalı".

Tabi bu arada Sayın Bakanımızdan da küçük bir ricamız internetten edinilen rastgele bilgiler ve kulaktan duyma teyitsiz değerlendirmelerden yola çıkarak girişimciler hakkında önemli kararlar vermemesidir. Özellikle Türkiye'mizde her türlü projenin yürütülmemesi, durdurulması, başarılı olmaması için çabalayan şer odaklarının, devletin önemli mercilerini iki üç internet yazısı, haberi veya tweet kalabalığı ile bu kadar kolay yanıltılabilmesi mümkün olmamalıdır.

Teknoloji Tartışmaları: Geliyoo'nun Şuan için Hazır Script ile Yayında Olmasının Nedeni!

Geliyoo gündeme geldiğinde öncelikle altyapısının araştırılacağını veya bir sağ tıkla kimin neyi görebileceğini bilmiyor ya da bunu umursamıyor değiliz. Sadece devletten herhangi bir destek, hibe hatta kredi dahi almadığımız, tamamen şahsi yatırımlarımızla "Geliyoo" olarak geliştirdiğimiz, kendi verilerini GeliyooBot'lar ile toplayan ve analiz eden, BigData uyumlu arama motorunu açabilecek altyapı gereksinimlerimizin yetersizliğinden dolayı yayına açamıyor ve hizmete sunamıyoruz. Dolayısıyla geliyoo.com alan adının sürekli aktif kalması için zaman zaman hazır scriptleri test olarak çalıştırıyoruz. Buna karşın özellikle gündemdeki haberlerden sonra geliyoo.com'a girildiğinde boş bir sayfa açılsaydı veya arama sonuçlarında hiç bir veri bulunmasaydı, bu kez daha sert eleştirilecekti. Geliyoo'nun altyapısı hakkında bilgi sahibi olmayanların mesnetsizce hakaretlerine kulak asmadığımız bilinmelidir fakat yapıcı eleştirileride her zaman önemle değerlendiriyoruz.

Sektöründe olan bir kişiyi, kurumu, kuruluşu ya da çalışmayı bu güne dek hiç bir şekilde eleştirmemiş olan bir şirkettir "Geliyoo" ve Türkiye için faydalı olacağına inandığımız, öncelikli olarak teknoloji alanında her projenin ve girişimin yanında olmuştur. Geliyoo bugünden sonra da aynı fikir ve anlayış ile yoluna devam edecektir.

Geliyoo'nun Ağır Eleştirilmesi Bizi Türkiye'nin arama motorunu geliştirmekten vazgeçiremez!

Geliyoo ekibi olarak 2023 vizyonu ile internet ve bilişim sektöründe de Türkiye'mizin büyük hedeflerine ulaştırılması için sabır ve azimle çalışacağız. Bu yüzden 80 milyonluk ülkemizde art niyetli 80 kişinin bize haksız ithamlarda bulunması, sosyal medyayı kullanarak hakkımızda karalama kampanyası yürütmeye çabalaması bizim dikkate alacağımız bir husus değildir. Fakat ülkemizde interneti doğru kullanmayı bilmeyen ciddi bir kitle var, bu durum önemli güvenlik zaafiyetlerini doğuruyor. İnternet daha ilkokuldan itibaren öğretilmesi gereken, nasıl kullanıldığında hangi sonuçların doğabileceğini anlatmamız gerekiyor.

Hakkımızda çarpıtılarak okurlarını yönlendiren haberlerden dolayı henüz Geliyoo'yu tanımadan eleştiren halkımıza hiç bir sözümüz yoktur ve geliştirdiğimiz arama motorunu yayına aldığımızda tüm bu yorum ve eleştirilerin olumlu yönde değişeceğine inanıyor, Geliyoo'nun halkımız tarafından desteklenerek kabul göreceğini biliyoruz.

Beta Yayını Hazırlıyoruz!

Haberlere konu olan, "Geliyoo" olarak geliştirdiğimiz arama motorunun Beta yayınını açmak için çalışmalara başladık (imkanlarımızı zorluyoruz). Geçici olarak Microsoft Azure sunucularını kullanarak yakın zamanda açacağımız profesyonel sistemin beta yayınında gereken incelemelerin bilir kişiler tarafından yapılmasına izin vererek, çalışmalarda hangi aşamaları tamamladığımızı açık şekilde göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

Türkiye'de bir arama motoru yapılacak ise bu "Geliyoo"suz mümkün olmayacaktır. 10 yıllık bilgi, tecrübe ve deneyime dayanarak şunu söyleyebiliriz ki; arama motoru yapmak yapabiliyor olmak ya da "NASIL YAPILAMAYACAĞINI" bilmek tecrübe ile sabit olabir. Her türlü bilgi, beceri ve tecrübemizi bu alanda ve internetin daha güvenli, kısıtlamasız ve bağımsız hale gelmesi maksadı ile Türkiye'nin menfaatleri için kullanacağımızdan halkımız emin olabilir."