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(Divxplanet), .org olarak geri döndü!

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Giriş Tarihi: 12.02.2017, 11:48 Güncelleme Tarihi: 12.02.2017, 12:17
Etiketler:
internet hizmet Altyazi.org planetDP altyaz
Altyazi.org (Divxplanet), planetDP.org olarak geri döndü!

Geçtiğimiz günlerde kapandığını duyurduğumuz (Divxplanet) sitesi .org adıyla geri döndü.

Emre Çetinkaya

dünyasında yabancı dizi, film ya da belgesel gibi bir içeriğe ı desteği sunan (eski adıyla Divxplanet), geçtiğimiz hafta içerisinde Twitter hesabı üzerinden faaliyetlerini durdurduğunu duyurmuştu. Ancak görünüşe göre site çok geçmeden geri döndü. Bu sefer başka bir isimle.

Altyazi.org (Divxplanet), Twitter hesabından yaptığı duyuruyla, planetDP adıyla faaliyetlerine devam edeceklerini belirtti. Böylece yabancı dizi ve filmler için altyazılara artık planetDP hesabı üzerinden ulaşabileceksiniz.
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