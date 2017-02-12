Altyazi.org (Divxplanet), planetDP.org olarak geri döndü!

İnternet dünyasında yabancı dizi, film ya da belgesel gibi bir içeriğe altyazı desteği sunan Altyazi.org (eski adıyla Divxplanet), geçtiğimiz hafta içerisinde Twitter hesabı üzerinden faaliyetlerini durdurduğunu duyurmuştu. Ancak görünüşe göre site çok geçmeden geri döndü. Bu sefer başka bir isimle.

Altyazi.org (Divxplanet), Twitter hesabından yaptığı duyuruyla, planetDP adıyla faaliyetlerine devam edeceklerini belirtti. Böylece yabancı dizi ve filmler için altyazılara artık planetDP hesabı üzerinden ulaşabileceksiniz.