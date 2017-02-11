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Giriş Tarihi: 11.02.2017, 12:20 Güncelleme Tarihi: 11.02.2017, 12:30
Etiketler:
facebook sevgililer günü kartlar Sevgililer Günü kartları tanıttı video
Facebook, Sevgililer Günü kartlarını tanıttı

Özel günleri atlamamaya özen gösteren , yakında kullanıma sunacağı ını .

Emre Çetinkaya

şu anda 2 milyara yakın kullanıcı sayısıyla sosyal ağlar arasında en kalabalık olanı. Neredeyse dünya nüfusunun 7'de 2'sine ev sahipliği yapan şirket son zamanlarda kendisine, kullanıcılara özel günleri hatırlatma misyonunu yüklemiş gibi görünüyor.

Bu anlamda Facebook geçtiğimiz gün, yeni Sevgililer Günü ını . Belirtilene göre bu kartları, 13 Şubat tarihinden başlayarak Haber Kaynağı'nın en tepesinde gösterilmeye başlayacak.

İsteyen kullanıcılar, sevgililerine kendi notlarını da ekleyerek bu kartları gönderebilecekler.

İşte tanıtım videosu;

Facebook'un yaptığı açıklamaya göre bu kartlar, New York ve Londra'daki sanatçılar ve illüstratörler tarafından tasarlanmış.
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