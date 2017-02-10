YouTube Go yayınlandı: İnternetsiz YouTube dönemi başladı

Artık sosyal platformlara internetli bölgeler yetersiz kalıyor. Daha çok kullanıcı ve daha çok kullanım oranı hedefleyen platformlar, internetsiz de kullanılabilen -ek- sürümlerini yayınlıyorlar.

Son olarak Youtube, Youtube Go adında yeni uygulamasını yayınladı. 10MB dosya boyutuna sahip olan bu uygulama, daha çok Hindistan gibi Asya ülkelerinde ya da Afrika ülkelerinde kullanım için geliştirilmiş.

Bu uygulama ile kullanıcılar, iyi internet bağlantısı olan yerlerde izlemeyi düşündüğü videoları indirip, interneti çok yavaş ya da olmayan yerlerde seyredebilecekler.

Ayrıca YouTube Go da kullanıcılar, düşük internet bağlantısında, videoların "süper düşük bant genişliği" önizlemesini izleyebiliyorlar.

Uygulama aynı zamanda bir videonun ne kadar veri tükettiğine dair ayrıntılı bilgi paylaşıyor.

YouTube Go'yu Android için buraya tıklayarak indirebilirsiniz.