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Go yayınlandı: siz YouTube dönemi başladı

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Giriş Tarihi: 10.02.2017, 17:03 Güncelleme Tarihi: 10.02.2017, 17:22
Etiketler:
youtube google Youtube Go internet platform mobil
YouTube Go yayınlandı: İnternetsiz YouTube dönemi başladı

, Facebook Lite gibi daha düşük boyutlardaki, i olmayan ya da çok yavaş olan kullanıcılar için geliştirdiği 'yu yayınladı.

Emre Çetinkaya

Artık sosyal lara li bölgeler yetersiz kalıyor. Daha çok kullanıcı ve daha çok kullanım oranı hedefleyen platformlar, internetsiz de kullanılabilen -ek- sürümlerini yayınlıyorlar.

Son olarak , adında yeni uygulamasını yayınladı. 10MB dosya boyutuna sahip olan bu uygulama, daha çok Hindistan gibi Asya ülkelerinde ya da Afrika ülkelerinde kullanım için geliştirilmiş.

Bu uygulama ile kullanıcılar, iyi internet bağlantısı olan yerlerde izlemeyi düşündüğü videoları indirip, interneti çok yavaş ya da olmayan yerlerde seyredebilecekler.

Ayrıca YouTube Go da kullanıcılar, düşük internet bağlantısında, videoların "süper düşük bant genişliği" önizlemesini izleyebiliyorlar.

Uygulama aynı zamanda bir videonun ne kadar veri tükettiğine dair ayrıntılı bilgi paylaşıyor.

YouTube Go'yu Android için buraya tıklayarak indirebilirsiniz.
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