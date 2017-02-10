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ını öptü ve öldü

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Giriş Tarihi: 10.02.2017, 10:24 Güncelleme Tarihi: 10.02.2017, 10:28
Etiketler:
yılan Kobra öpücük ölüm hindistan facebook
Kobra yılanını öptü ve öldü

Öldüren o son öpücük...

Mahmut Saral

21 yaşındaki bir yakalayıcısı, bir kobra yılanını öptükten kısa süre sonra öldü. Çünkü yılan, genç adamı göğsünden ısırmıştı. Bunun üzerine Somnath Mhatre isimli genç adam, hastaneye kaldırıldı ve 3 günün sonunda yaşam mücadelesini kaybetti.

Somnath Mhatre'nin Facebook'ta Smith Mhatre ismiyle bir hesabı var ve bu hesabında yılanlarla çekilmiş birçok pozu bulunuyor. Maalesef bundan sonra devamı olmayacak.

Times of India'daki habere göre Hindistan'da son 12 yılda 30 kişi, yılanlar sebebiyle hayatını kaybetmiş. 'da doğal yaşamı korumaya yönelik birçok yasa bulunuyor. Bu yasalar tabii ki vahşi hayvanları da kapsıyor, ama yeni bir düzenleme yapılabileceği de konuşuluyor.

Top yutan yılan, böyle kurtarıldı
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