Bu palyaçodan kurtuluş yok. Geri geliyor!

Movieweb'teki haberde, filmin yapımcısı Dan Lin'in ağzından dökülen bilgilere yer verilmiş.

Buna göre yeni film, Stephen King'in yazdığı orijinal öyküye sadık kalınarak hazırlanıyor. Ayrıca R derecesinde, yetişkinlere yönelik bir film olduğu belirtilmiş. Bu sebeple de R derecesinin hakkını verecek düzeyde şiddetli bir filmden söz ediliyor. Korkutucu bir palyaço ve çocuklar...

Bu arada Lin, eğer izleyenlerden yeterli destek gelirse, It 2'nin de çekilebileceğini şimdiden ilan ediyor. Bakalım neler olacak.

Yeni It'in bu sene eylül ayında vizyonda olması bekleniyor.