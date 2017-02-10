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Bu palyaçdan kurtuluş yok. Geri geliyor!

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Giriş Tarihi: 10.02.2017, 16:14 Güncelleme Tarihi: 10.02.2017, 16:18
Etiketler:
it It 2 o stephen king roman kitap film gösterim tarihi sinema Palyaço
Bu palyaçodan kurtuluş yok. Geri geliyor!

'in (It) isimli ı bir kez daha beyazperdeye taşınıyor. Hatta, eğer yeterli ilgi gelirse 'nin çekilmesi bile şimdiden düşünülüyor.

Mahmut Saral

Movieweb'teki haberde, in yapımcısı Dan Lin'in ağzından dökülen bilgilere yer verilmiş.

Buna göre yeni film, Stephen King'in yazdığı rijinal öyküye sadık kalınarak hazırlanıyor. Ayrıca R derecesinde, yetişkinlere yönelik bir film olduğu belirtilmiş. Bu sebeple de R derecesinin hakkını verecek düzeyde şiddetli bir filmden söz ediliyor. Korkutucu bir ve çocuklar...

Bu arada Lin, eğer izleyenlerden yeterli destek gelirse, It 2'nin de çekilebileceğini şimdiden ilan ediyor. Bakalım neler olacak.

Yeni It'in bu sene eylül ayında vizyonda olması bekleniyor.
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