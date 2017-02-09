Youtube'da kanallar binlerce abone kaybetti! Sebebi ne?

Youtube'da yeni bir açık keşfedildi. İnternetin "troll" olarak adlandırılan ekiplerinden 4chan tarafından keşfedilen keşif, bazı kanalların abone rakamlarının bu açıkla manipüle edilmesine sebep oldu.

Gelen raporlara göre bu açığı, Youtube'ta abonelikten çıkıldığında, kanalın abone sayısı 1 değil, 2 azalması şeklinde özetleyebiliriz. Yani kullanıcılar bir kanala tekrar tekrar abone olup abonelikten çıktığında aynı kalması gereken abone sayısı 1 azalıyordu.

İnternet trolleri bu açıkla birçok popüler kanala saldırmışlar. PewDiePie gibi büyük kanalların nasibini aldığı saldırı sonrası bu kanalların abone sayısı kısa sürede binlerce azalmış.

Olayın farkına varan Youtube, sorunun en kısa sürede düzeltileceğini açıkladı.

Kanalların abonelik istatistiklerini canlı olarak bu sayfadan görebilirsiniz.