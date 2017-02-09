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'da lar binlerce abone kaybetti! Sebebi ne?

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Giriş Tarihi: 09.02.2017, 11:13 Güncelleme Tarihi: 09.02.2017, 12:23
Etiketler:
youtube kanal abonelik sorun problem internet
Youtube'da kanallar binlerce abone kaybetti! Sebebi ne?

'da bir açık yüzünden bazı lar binlerce abone kaybetti. Başka bir deyişle, kaybetmiş gibi göründü. İşte detaylar.

Emre Çetinkaya

'da yeni bir açık keşfedildi. in "troll" olarak adlandırılan ekiplerinden 4chan tarafından keşfedilen keşif, bazı ların abone rakamlarının bu açıkla manipüle edilmesine sebep oldu.

Gelen raporlara göre bu açığı, Youtube'ta ten çıkıldığında, kanalın abone sayısı 1 değil, 2 azalması şeklinde özetleyebiliriz. Yani kullanıcılar bir kanala tekrar tekrar abone olup abonelikten çıktığında aynı kalması gereken abone sayısı 1 azalıyordu.

İnternet trolleri bu açıkla birçok popüler kanala saldırmışlar. PewDiePie gibi büyük kanalların nasibini aldığı saldırı sonrası bu kanalların abone sayısı kısa sürede binlerce azalmış.

Olayın farkına varan Youtube, un en kısa sürede düzeltileceğini açıkladı.

Kanalların abonelik istatistiklerini canlı olarak bu sayfadan görebilirsiniz.
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