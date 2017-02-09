Top yutan yılan, böyle kurtarıldı

İlginç bir haberle karşınızdayız. Avustralya'nın Queensland eyaletindeki bir evin arka bahçesinde gezinen yılan, deyim yerindeyse ölümden döndü.

Piton türü yılan, evin arka bahçesinde bulduğu tenis topunu yemek sandı ve yedi. Sonrasında tabii ortaya ilginç bir görüntü çıktı.

Durumdan haberdar olanlar, hemen yetkililere haber verdi ve 20 dakika civarı süren bir uğraş sonucunda top, yılanın ağzından çıkarıldı. Eğer çıkarılmasaydı, yılan kısa süre sonra açlıktan ölebilirdi. Zira topun sindirilebilmesi için 12-18 aylık bir zaman dilimi gerekiyor, ki bu sürece zaten dayanamazdı.

Ne diyelim, geçmiş olsun.