| Üye ol | 09 Şubat 2017,Perş
  • kategori seçin
  • ara

yutan , böyle kurtarıldı

Yazıya oy verin :
Giriş Tarihi: 09.02.2017, 10:24 Güncelleme Tarihi: 09.02.2017, 10:28
Etiketler:
yılan top tenis topu hayvan
Top yutan yılan, böyle kurtarıldı

Bir dahaki sefere golf u denemesin sakın?

Mahmut Saral

İlginç bir haberle karşınızdayız. Avustralya'nın Queensland eyaletindeki bir evin arka bahçesinde gezinen yılan, deyim yerindeyse ölümden döndü.

Piton türü , evin arka bahçesinde bulduğu tenis topunu yemek sandı ve yedi. Sonrasında tabii ortaya ilginç bir görüntü çıktı.

Durumdan haberdar olanlar, hemen yetkililere haber verdi ve 20 dakika civarı süren bir uğraş sonucunda , yılanın ağzından çıkarıldı. Eğer çıkarılmasaydı, yılan kısa süre sonra açlıktan ölebilirdi. Zira topun sindirilebilmesi için 12-18 aylık bir zaman dilimi gerekiyor, ki bu sürece zaten dayanamazdı.

Ne diyelim, geçmiş olsun.
sitene ekle
YORUM YAP TECRÜBENİ PAYLAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İLGİLİ HABERLER
İnternet Toplam kayıt: 5708
EN ÇOK
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
geri ileri
bize yazın