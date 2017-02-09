Günlerden Daha Güvenli İnternet Günü

Hasan Uğur Nayır

İnternet şüphesiz dünyayı düşündüğümüzden daha fazla şekilde değiştiren inanılmaz bir buluş olmuştur. Bilgiye daha hızlı ulaşmak, sevdiğimiz insanlarla iletişimde olmak, yeni insanlarla tanışmak ve daha birçok sayamadığımız artısı var internetin. Ancak bu iletişim, felakete ve güvenlik tehlikesine de sebep oluyor. Özel hayatın ortaya serilmesi, gizli iş bilgilerinin açığa çıkması, sanal ortamda yapılan tehditler, açıkları kullanan kötü niyetli kişiler ve daha fazlası var.

9 Şubat ise Daha Güvenli İnternet Günü olarak sayılıyor. Bugün kullanıcıların interneteki tehlikelerden kendisini korumasını ve internetin herkes için biraz daha güvenli hale getirilmesini hatırlatıyor.

Daha Güvenli İnternet Günü, resmi olarak 2012'de ortaya çıktı. Amerika ve Avrupa'da, 2012'de internet ortamının gençler için daha güvenli hale getirilmesine yardımcı olma kararı alındı. Daha güvenli internet için her sene işler biraz daha ileri götürülüyor.