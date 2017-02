Bad Boys 3 ertelendi. Bad Boys 4 ise gelmeyebilir

Başrollerde Martin Lawrence ve Will Smith'in yer aldığı Bad Boys serisinin devam edeceğini daha önce sizlere aktarmıştık. Serinin üçüncü filmi için çalışmalar çoktan başladı, ama "erteleme" haberi de gecikmedi.

Movieweb'te yer verilen bilgilere göre Bad Boys 3 (Bad Boys for Life), 9 Kasım 2018 tarihine ertelendi. Bad Boys 4'ün ise yapılıp yapılmayacağı belli değil. Daha önce gelen bilgilerde, dördüncü filmin de planlandığı ve 2019'da vizyonda olacağı söyleniyordu. An itibarıyla bu tarih bilgisi kaldırıldı.