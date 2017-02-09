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. ise gelmeyebilir

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Giriş Tarihi: 09.02.2017, 10:46 Güncelleme Tarihi: 09.02.2017, 10:50
Etiketler:
Martin Lawrence will smith Bad Boys 3 Bad Boys 4 sinema film vizyon tarihi ertelendi gösterim tarihi
Bad Boys 3 ertelendi. Bad Boys 4 ise gelmeyebilir

Bad Boys hayranları için can sıkıcı haberlerimiz var.

Mahmut Saral

Başrollerde Martin Lawrence ve Will Smith'in yer aldığı Bad Boys serisinin devam edeceğini daha önce sizlere aktarmıştık. Serinin üçüncü filmi için çalışmalar çoktan başladı, ama "erteleme" haberi de gecikmedi.

Movieweb'te yer verilen bilgilere göre Bad Boys 3 (Bad Boys for Life), 9 Kasım 2018 tarihine . Bad Boys 4'ün ise yapılıp yapılmayacağı belli değil. Daha önce gelen bilgilerde, dördüncü in de planlandığı ve 2019'da vizyonda olacağı söyleniyordu. An itibarıyla bu tarih bilgisi kaldırıldı.

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