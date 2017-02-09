Alien: Covenant'ta, Xenomorph ve Neomorph karşı karşıya gelebilir

Hasan Uğur Nayır

Fragmandan sonra bir süredir sessiz kalan Alien: Covenant filmi hakkında dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Söylenene göre iki Alien türü olan Xenomorph ve Neomorph arasında büyük bir savaş yaşanabilir.

İddiaya göre filmde 2 metreyi geçen yetişkin Neomorph'lar, Daniels'ı kovalarken gemiye akın ediyor. Yaratıklar gemi içinde dolaşırken, içlerinden biri sözde başka bir uzaylı tarafından saldırıya uğruyor. Tabii ki tahmin ettiğiniz gibi bu saldırgan ise Alien serisinin ikon yaratığı olan Xenomorph! Bu söylenti, Xenomorph'un, Neomorph'tan çok daha güçlü olduğu izlemini veriyor. Ama bundan sonrasında ve iki yaratık arasındaki mücadele hakkında herhangi bir şeyden söz edilmemiş.

Bu iddia gerçek olabilir mi?

Neomorph ve Xenomorph, Mühendisler'in ürettiği siyah sıvı (Black Goo/Black Liquid) DNA'sının farklı soylarından geliyor. Bununla birlikte birbirlerine düşmanlar. Aynı yerde olurlarsa birbirlerine saldırma ihtimalleri var. Ancak bu savaşın yüksek ihtimalle hayatta kalmak için olabileceği belirtiliyor.

Neomorph'lar, siyah sıvının müdahalesi ile değiştirilmiş bir çevrenin sonucudur. Yani Neomorph'lar doğal yabancılar. Siyah mutasyon sıvısının yerli ekosisteme maruz kalmasından sonra doğal olarak geliştiler.

Asıl yaratığımız Xenomorph ise kurcalanmış bir organizma. İnsan ve Mühendis öldürme makinesi. Xenomorph, Neomorph DNA'sı kullanılarak oluşturulmuş olabilir. Burada David'ten bahsediliyor. David, gezegendeki yoğun zamanında Neomorph DNA'sını hızlandırarak, manipüle ederek Xenomorph'u ortaya çıkarmış olabilir.

Ayrıca Xenomorph'un, Mühendisler'e karşı olan gelişmiş başka bir uzaylı ırk tarafından yapılmış olabileceğine dair başka bir teori daha var. Tabii ki bu teoriler için ne kadar doğru diyebiliriz, tartışılır.

Alien: Covenant, 19 Mayıs 2017'de vizyona girecek.