| Üye ol | 09 Şubat 2017,Perş
  • kategori seçin
  • ara

'ta, ve karşı karşıya gelebilir

Yazıya oy verin :
Giriş Tarihi: 09.02.2017, 11:33 Güncelleme Tarihi: 09.02.2017, 11:38
Etiketler:
Alien: Covenant alien Neomorph Xenomorph David
Alien: Covenant'ta, Xenomorph ve Neomorph karşı karşıya gelebilir

Yeni filmle ilgili müthiş bir iddia ortalıkta dönüyor.

Hasan Uğur Nayır

Fragmandan sonra bir süredir sessiz kalan filmi hakkında dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Söylenene göre iki türü olan Xenomorph ve Neomorph arasında büyük bir savaş yaşanabilir.

İddiaya göre filmde 2 metreyi geçen yetişkin 'lar, Daniels'ı kovalarken gemiye akın ediyor. Yaratıklar gemi içinde dolaşırken, içlerinden biri sözde başka bir uzaylı tarafından saldırıya uğruyor. Tabii ki tahmin ettiğiniz gibi bu saldırgan ise Alien serisinin ikon yaratığı olan Xenomorph! Bu söylenti, 'un, Neomorph'tan çok daha güçlü olduğu izlemini veriyor. Ama bundan sonrasında ve iki yaratık arasındaki mücadele hakkında herhangi bir şeyden söz edilmemiş.

Bu iddia gerçek olabilir mi?

Neomorph ve Xenomorph, Mühendisler'in ürettiği siyah sıvı (Black Goo/Black Liquid) DNA'sının farklı soylarından geliyor. Bununla birlikte birbirlerine düşmanlar. Aynı yerde olurlarsa birbirlerine saldırma ihtimalleri var. Ancak bu savaşın yüksek ihtimalle hayatta kalmak için olabileceği belirtiliyor.

Neomorph'lar, siyah sıvının müdahalesi ile değiştirilmiş bir çevrenin sonucudur. Yani Neomorph'lar doğal yabancılar. Siyah mutasyon sıvısının yerli ekosisteme maruz kalmasından sonra doğal olarak geliştiler.

Asıl yaratığımız Xenomorph ise kurcalanmış bir organizma. İnsan ve Mühendis öldürme makinesi. Xenomorph, Neomorph DNA'sı kullanılarak oluşturulmuş olabilir. Burada 'ten bahsediliyor. David, gezegendeki yoğun zamanında Neomorph DNA'sını hızlandırarak, manipüle ederek Xenomorph'u ortaya çıkarmış olabilir.

Ayrıca Xenomorph'un, Mühendisler'e karşı olan gelişmiş başka bir uzaylı ırk tarafından yapılmış olabileceğine dair başka bir teori daha var. Tabii ki bu teoriler için ne kadar doğru diyebiliriz, tartışılır.

Alien: Covenant, 19 Mayıs 2017'de vizyona girecek.
sitene ekle
YORUM YAP TECRÜBENİ PAYLAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İLGİLİ HABERLER
İnternet Toplam kayıt: 5708
EN ÇOK
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
geri ileri
bize yazın