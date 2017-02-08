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, özelliğini duyurdu

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Giriş Tarihi: 08.02.2017, 17:56 Güncelleme Tarihi: 08.02.2017, 18:01
Etiketler:
facebook Yardım Topluluğu yeni özellik Güvenlik Kontrolü güvenlik
Facebook, Yardım Topluluğu özelliğini duyurdu

, bugün itibariyle kapsamında yeni bir özelliği kullanıma sunduğunu açıkladı.

Emre Çetinkaya

Yardım Topluluğu (Community Help), insanların herhangi bir kriz sonrasında gıda, barınak ve ulaşım gibi konularda yardımlaşmalarına olanak sağlayacak.

Yardım Topluğu, şu şekilde işliyor:

*Herhangi bir doğal afet veya kaza kaynaklı felaket gerçekleşmesi durumunda insanlar artık 'nu görecek. üzerinden bağlantı kurup mesajlaşarak hem yardım bulabilecek, hem de başkalarına yardım edebilecek.

*Paylaşımlar artık kategori ve lokasyona göre görüntülenebilecek. Bu sayede ihtiyacı olanların yardım bulması kolaylaşacak.
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