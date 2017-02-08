Facebook, Yardım Topluluğu özelliğini duyurdu

Yardım Topluluğu (Community Help), insanların herhangi bir kriz sonrasında gıda, barınak ve ulaşım gibi konularda yardımlaşmalarına olanak sağlayacak.
Yardım Topluğu, şu şekilde işliyor:
*Herhangi bir doğal afet veya kaza kaynaklı felaket gerçekleşmesi durumunda insanlar artık Yardım Topluluğu'nu görecek. Güvenlik Kontrolü üzerinden bağlantı kurup mesajlaşarak hem yardım bulabilecek, hem de başkalarına yardım edebilecek.
*Paylaşımlar artık kategori ve lokasyona göre görüntülenebilecek. Bu sayede ihtiyacı olanların yardım bulması kolaylaşacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.