Facebook, Yardım Topluluğu özelliğini duyurdu

Yardım Topluluğu (Community Help), insanların herhangi bir kriz sonrasında gıda, barınak ve ulaşım gibi konularda yardımlaşmalarına olanak sağlayacak.

Yardım Topluğu, şu şekilde işliyor:

*Herhangi bir doğal afet veya kaza kaynaklı felaket gerçekleşmesi durumunda insanlar artık Yardım Topluluğu'nu görecek. Güvenlik Kontrolü üzerinden bağlantı kurup mesajlaşarak hem yardım bulabilecek, hem de başkalarına yardım edebilecek.

*Paylaşımlar artık kategori ve lokasyona göre görüntülenebilecek. Bu sayede ihtiyacı olanların yardım bulması kolaylaşacak.