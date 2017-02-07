Ünlü tenisçi Twitter'da bahsi kaybetti, takipçisiyle çıkacak

Geçtiğimiz gece bildiğiniz üzere dünyanın gözü ABD'de Atlanta Falcons ile New England Patriots arasında oynanan Super Bowl mücadelesindeydi. Bu maçı Patriots, büyük bir geri dönüşle 34-28 kazanmayı başardı.

Bu mücadeleden önce Kanadalı ünlü tenisçi Genie Bouchard, Twitter hesabından Super Bowl 2017'de 28-3 öne geçen Atlanta'nın artık maçı kazandığını yazmıştı. Bu tweet'e "TW1" adlı takipçisi, "Patriots kazanırsa benimle çıkar mısın?" yazdı. Atlanta'nın 28-3'ten maçı vermeyeceğinden emin olan ünlü tenisçi, takipçisine "Elbette" yanıtını verdi.

Sonuç olarak ise yukarıda belirttiğimiz gibi Patriots, Super Bowl tarihinin en büyük geri dönüşüne imza attı ve mücadeleyi 34-28 kazandı. Ve ünlü tenisçi Bouchard girdiği bahsi kaybetmiş oldu.

"Sözümü tutacağım"

Bunun hemen ardından takipçisine nerede oturduğunu soran Bouchard, sözünü tutacağını söyledi. Takipçisi ise Chicago'da yaşadığını ve Missouri'de okuduğunu belirtti.

Bouchard son olarak ise "Dersimi aldım: Asla Tom Brady'e karşı bahse girme" dedi.

Bu olay Twitter'da büyük ilgi gördü. Şimdi herkes Bouchard ile takipçisinin çıkacağı yemekten fotoğraf bekliyor.