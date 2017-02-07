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Ünlü 'da bahsi kaybetti, siyle çıkacak

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Giriş Tarihi: 07.02.2017, 18:12 Güncelleme Tarihi: 07.02.2017, 18:29
Etiketler:
twitter tenisçi Genie Bouchard super bowl çıkma teklifi takipçi
Ünlü tenisçi Twitter'da bahsi kaybetti, takipçisiyle çıkacak

Kanadalı tenis yıldızı , 'da için girdiği iddiayı kaybetti. Bouchard sonuç olarak siyle çıkacak. İşte detaylar.

Emre Çetinkaya

Geçtiğimiz gece bildiğiniz üzere dünyanın gözü ABD'de Atlanta Falcons ile New England Patriots arasında oynanan Super Bowl mücadelesindeydi. Bu maçı Patriots, büyük bir geri dönüşle 34-28 kazanmayı başardı.

Bu mücadeleden önce Kanadalı ünlü Genie Bouchard, hesabından 2017'de 28-3 öne geçen Atlanta'nın artık maçı kazandığını yazmıştı. Bu tweet'e "TW1" adlı si, "Patriots kazanırsa benimle çıkar mısın?" yazdı. Atlanta'nın 28-3'ten maçı vermeyeceğinden emin olan ünlü tenisçi, takipçisine "Elbette" yanıtını verdi.

Sonuç olarak ise yukarıda belirttiğimiz gibi Patriots, Super Bowl tarihinin en büyük geri dönüşüne imza attı ve mücadeleyi 34-28 kazandı. Ve ünlü tenisçi Bouchard girdiği bahsi kaybetmiş oldu.

"Sözümü tutacağım"

Bunun hemen ardından takipçisine nerede oturduğunu soran Bouchard, sözünü tutacağını söyledi. Takipçisi ise Chicago'da yaşadığını ve Missouri'de okuduğunu belirtti.

Bouchard son olarak ise "Dersimi aldım: Asla Tom Brady'e karşı bahse girme" dedi.

Bu olay Twitter'da büyük ilgi gördü. Şimdi herkes Bouchard ile takipçisinin çıkacağı yemekten fotoğraf bekliyor.
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