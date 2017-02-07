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Dünyada kaç kişi kullanıyor?

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Giriş Tarihi: 07.02.2017, 13:18 Güncelleme Tarihi: 07.02.2017, 13:29
Etiketler:
adblock internet reklam kullanıcı araştırma kullanıcı sayısı
Dünyada kaç kişi AdBlock kullanıyor?

şirketi 2017 raporunu yayınladı. te kaç kişinin AdBlock 7 kullandığı ortaya çıktı.

Emre Çetinkaya

Son yıllarda yayıncılarının en büyük belalılarından birisi olan AdBlock adlı engelleme uygulaması, kullanım sayısını her geçen gün arttırıyor.

Son olarak şirketlerin kayıp reklam gelirlerinden bir kısmını telafi etmelerine yardımcı olmayı amaçlayan bir şirket olan PageFair, 2017 raporunu paylaştı.

600 milyonu aştı!

Yayınlanan yeni rapora göre şu anda dünya genelinde 615 milyon AdBlock kullanıcısı var. Bunun yanı sıra küresel internet larının %11'i AdBlock kullanırken, platform yalnızca 2016 yılında %30 büyüme göstermiş.

Öte yandan mobilde AdBlock 380 milyona yükselmiş.

Peki siz AdBlock kullanıyor musunuz?
sitene ekle
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abp abp

Biri de benim.. Anlıyorum site yöneticileri reklamlardan gelir elde ediyorlar. Ama bazen siteyi o kadar çok reklam ile dolduruyorlar ki mecbur kalıyoruz.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 07.02.2017 15:53
Tolga Tolga

adblock kullan keyfine bak :)

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 07.02.2017 14:58
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