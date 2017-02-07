Dünyada kaç kişi AdBlock kullanıyor?

Son yıllarda internet yayıncılarının en büyük belalılarından birisi olan AdBlock adlı reklam engelleme uygulaması, kullanım sayısını her geçen gün arttırıyor.

Son olarak şirketlerin kayıp reklam gelirlerinden bir kısmını telafi etmelerine yardımcı olmayı amaçlayan bir şirket olan PageFair, 2017 AdBlock raporunu paylaştı.

600 milyonu aştı!

Yayınlanan yeni rapora göre şu anda dünya genelinde 615 milyon AdBlock kullanıcısı var. Bunun yanı sıra küresel internet kullanıcılarının %11'i AdBlock kullanırken, platform yalnızca 2016 yılında %30 büyüme göstermiş.

Öte yandan mobilde AdBlock kullanıcı sayısı 380 milyona yükselmiş.

Peki siz AdBlock kullanıyor musunuz?