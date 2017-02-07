Altyazi.org (Divxplanet) devri tamamen kapandı!

İnternet dünyasında yabancı dizi, film ya da belgesel gibi bir içeriğe altyazı desteği sunan Altyazi.org (eski adıyla Divxplanet) Twitter hesabını faaliyetlerini durdurduğunu duyurdu.

Platformun resmi Twitter hesabı üzerinden şu açıklama yapıldı;

Genelde gönüllülük esasıyla çalışmalarını yürüten site, yabancı medyalara hızlı bir şekilde çeviri desteği sunuyordu ve bu konuda iyi bir kaynaktı. Sitenin kesin olarak kapanma sebebinin ne olduğu bilinmiyor. Ancak bu konuda sebebin ekonomik olduğunu iddia edenlerin olduğunu belirtelim.

Peki Altyazi.org'un kapatılması hakkında ne düşünüyorsunuz?