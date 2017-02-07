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Giriş Tarihi: 07.02.2017, 11:48 Güncelleme Tarihi: 07.02.2017, 11:58
Etiketler:
intenet internet sitesi kapandı Altyazi.org Divxplanet
Altyazi.org (Divxplanet) devri tamamen kapandı!

Birçok yabancı dizi ve filme altyazı desteği sunan (eski adıyla ) faaliyetlerini durdurduğunu duyurdu.

Emre Çetinkaya

İnternet dünyasında yabancı dizi, film ya da belgesel gibi bir içeriğe altyazı desteği sunan Altyazi.org (eski adıyla ) Twitter hesabını faaliyetlerini durdurduğunu duyurdu.

Platformun resmi Twitter hesabı üzerinden şu açıklama yapıldı;

Genelde gönüllülük esasıyla çalışmalarını yürüten site, yabancı medyalara hızlı bir şekilde çeviri desteği sunuyordu ve bu konuda iyi bir kaynaktı. Sitenin kesin olarak kapanma sebebinin ne olduğu bilinmiyor. Ancak bu konuda sebebin ekonomik olduğunu iddia edenlerin olduğunu belirtelim.

Peki Altyazi.org'un kapatılması hakkında ne düşünüyorsunuz?
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Okan Turan Okan Turan

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cevapla 07.02.2017 12:07
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