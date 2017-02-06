Windows XP ve Vista'da Gmail kullanıyorsanız dikkat!

Microsoft'un şu andaki en son Windows sürümü olan Windows 10, Ocak ayının sonu itibarıyla %25 pazar oranını yakalamayı başarmıştı. Daha spesifik bir rakam vermek gerekirse, şu anda 400 milyondan daha fazla kişi Windows 10 kullanıyor. Bunun yanı sıra Microsoft, kullanıcılarını Windows 10'a teşvik etmek için her yolu deniyor.

Microsoft bu amaç için sebep göstereceği bir destek de Google tarafından geldi. Digital Trends'te yer alan habere göre Google, Windows XP, Vista ve diğer eski Windows sürümleri için Gmail desteğini azaltacak.

Google'ın kendi blogunda paylaştığı bilgilerde, eski sürümü kullanan Windows kullanıcıları Gmail mesajlarına erişebilecekler ancak bunu, daha eski HTML sayfası üzerinden yapabilecekler.

Aslında bunun temel sebebi, Google'ın Chrome 53 sürümüne geçiş yapması ve önceki sürümlerde sunduğu desteği azaltması. Windows XP ve Vista'nın da en son Chrome 49 sürümünü desteklemesinden dolayı ortaya böyle bir durum çıkıyor.