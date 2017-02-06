Uzaydaki kedi patisi göz kamaştırıyor

Hasan Uğur Nayır

Bu görüntü, ESO Gözlemevi (European Southern Observatory) tarafından yayınlandı. Bu görsel Kedi Patisi ve Lobster Nebula olarak bilinen, NGC 6334 ve NGC 6357'de yakalandı. Görsel, ESO tarafından şimdiye kadar yayınlanan en büyük görüntülerden biri. 49,511 x 39,136 piksel boyutu var. Yakınlaştırılabilir sürümü de mevcut.

Dünya'dan 5500 ve 8000 ışıkyılı uzaklıkta olan konuştuğumuz uzay objeleri, İngiliz gökbilimci John Herschel tarafından 1837'de keşfedildi. Kedi Patisi gibi takma isimlerini almaları ise yıllar yıllar sonra şekillerinin daha net görülmesiyle oldu.

Bu dev gaz bulutları çoğunlukla hidrojendir ve Güneş'ten 10 kat daha ağır olan sıcak genç yıldızları örterler. Çok miktarda ultraviyole ışın yayarlar. Bu da hidrojen tarafından emilir ve daha sonra derin kırmızı ışık olarak yeniden yayılır. Kedi Patisi'nde saklanan binlerce genç yıldızı görmeye başlamak için ışık tayfının daha uzun dalga boyu tarafına yönelmemiz gerekiyor. Ne yazık ki bu tür şeyler para kısıtlamaları nedeniyle her gök cismi için uygulanamıyor.

Görselin yüksek çözünürlüklü, zoom in ve out yapabildiğiniz haline buradan ulaşabilirsiniz.