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daki göz kamaştırıyor

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Giriş Tarihi: 06.02.2017, 10:17 Güncelleme Tarihi: 06.02.2017, 10:24
Etiketler:
ESO European Southern Observatory uzay evren Kedi Patisi Lobster Nebula John Herschel
Uzaydaki kedi patisi göz kamaştırıyor

Kullanabileceğiniz en büyük ekranda bu muhteşem görsele bakmayı deneyin.

Hasan Uğur Nayır

Bu görüntü, Gözlemevi () tarafından yayınlandı. Bu görsel ve olarak bilinen, NGC 6334 ve NGC 6357'de yakalandı. Görsel, ESO tarafından şimdiye kadar yayınlanan en büyük görüntülerden biri. 49,511 x 39,136 piksel boyutu var. Yakınlaştırılabilir sürümü de mevcut.

Dünya'dan 5500 ve 8000 ışıkyılı uzaklıkta olan konuştuğumuz objeleri, İngiliz gökbilimci tarafından 1837'de keşfedildi. Kedi Patisi gibi takma isimlerini almaları ise yıllar yıllar sonra şekillerinin daha net görülmesiyle oldu.

Bu dev gaz bulutları çoğunlukla hidrojendir ve Güneş'ten 10 kat daha ağır olan sıcak genç yıldızları örterler. Çok miktarda ultraviyole ışın yayarlar. Bu da hidrojen tarafından emilir ve daha sonra derin kırmızı ışık olarak yeniden yayılır. Kedi Patisi'nde saklanan binlerce genç yıldızı görmeye başlamak için ışık tayfının daha uzun dalga boyu tarafına yönelmemiz gerekiyor. Ne yazık ki bu tür şeyler para kısıtlamaları nedeniyle her gök cismi için uygulanamıyor.

Görselin yüksek çözünürlüklü, zoom in ve out yapabildiğiniz haline buradan ulaşabilirsiniz.
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