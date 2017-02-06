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"Ruslar 'e gitti" iddiasının yankıları devam ediyor

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Giriş Tarihi: 06.02.2017, 16:14 Güncelleme Tarihi: 06.02.2017, 16:21
Etiketler:
rusya Satürn uzay gezegen titan yolculuk uzay yolculuğu

Geçtiğimiz sene ve daha öncesinde birkaç kere gündeme getirilen iddia gerçek olabilir mi?

Hasan Uğur Nayır

Belki daha önce Rusların 'e insan gönderdiği şeklinde bir takım iddialar duymuş olabilirsiniz. UFO avcıları ve ilginç olayları haber yapan bazı kaynaklar tarafından Satürn görevine ait sözde video da yayınlandı.Halen bu ilginç iddianın yankıları konuşulmaya devam ediyor.

İleri sürülenlere göre Ruslar, Satürn'ün ayı olan 'a insan gönderdi. Görev neredeyse 7 yıl sürmüş. Ortalıklarda gezinen videonun ise Rus Ajansı tarafından sızdırıldığı belirtiliyor.

Satürn, Güneş Sistemi'nin 6. idir ve çıplak gözle görülebilir. Büyüklük açısından Jüpiter'den sonra geliyor. Eliptik bir yörünge izlediği için Güneş'e olan uzaklığı her zaman aynı değil.

Dünya ve Satürn arasındaki mesafe sürekli olarak değişiyor. En yakın mesafe 1.2 milyar km civarında. Dünya ile Güneş arasındaki mesafenin 8 katı. İki gezegen arasındaki en uzak mesafe ise 1.7 milyar km'yi aşıyor. Uzay araçlarının hepsi, yakıt tüketimini en aza indirmek ve hızı artırmak için gezegenlerden, aylardan ve hatta Güneş'ten faydalanıyor. İddialarda Rusların, bu yolla Satürn'e kadar ulaştığını ve Titan'ı incelediği vurgulanıyor.

Titan'da, buzul bulutlarının olduğu ortaya çıkmıştı. Sözde videoda bulutlar da görünüyor.

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Çsaf Çsaf

Çok sağlam ama fake

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 06.02.2017 20:29
Kirizalid Kirizalid

Ruslar uzay mekiğini 80'lerde yapmıştı ancak başarılı olamamışlardı. Keşke doğru olsaymış. Bilim alanında çok değerli bilgiler elde edilebilirdi ancak vladimir'in dediği gibi sahte ne yazık ki :D

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 06.02.2017 20:09
vitaly vitaly

yalan haber.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 06.02.2017 19:30
Vladimir Vladimir

Fake.

Aynı Görüşte misiniz?
evet16
hayır5
cevapla 06.02.2017 18:46
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