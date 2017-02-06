Hasan Uğur Nayır

Belki daha önce Rusların Satürn'e insan gönderdiği şeklinde bir takım iddialar duymuş olabilirsiniz. UFO avcıları ve ilginç olayları haber yapan bazı kaynaklar tarafından Satürn görevine ait sözde video da yayınlandı.Halen bu ilginç iddianın yankıları konuşulmaya devam ediyor.

İleri sürülenlere göre Ruslar, Satürn'ün ayı olan Titan'a insan gönderdi. Görev neredeyse 7 yıl sürmüş. Ortalıklarda gezinen videonun ise Rus Uzay Ajansı tarafından sızdırıldığı belirtiliyor.

Satürn, Güneş Sistemi'nin 6. gezegenidir ve çıplak gözle görülebilir. Büyüklük açısından Jüpiter'den sonra geliyor. Eliptik bir yörünge izlediği için Güneş'e olan uzaklığı her zaman aynı değil.

Dünya ve Satürn arasındaki mesafe sürekli olarak değişiyor. En yakın mesafe 1.2 milyar km civarında. Dünya ile Güneş arasındaki mesafenin 8 katı. İki gezegen arasındaki en uzak mesafe ise 1.7 milyar km'yi aşıyor. Uzay araçlarının hepsi, yakıt tüketimini en aza indirmek ve hızı artırmak için gezegenlerden, aylardan ve hatta Güneş'ten faydalanıyor. İddialarda Rusların, bu yolla Satürn'e kadar ulaştığını ve Titan'ı incelediği vurgulanıyor.

Titan'da, buzul bulutlarının olduğu ortaya çıkmıştı. Sözde videoda bulutlar da görünüyor.

Rusların gizli Satürn görevi videosunu sizin yorumunuza bırakıyoruz.