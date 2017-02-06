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Giriş Tarihi: 06.02.2017, 19:26 Güncelleme Tarihi: 06.02.2017, 19:43
Etiketler:
snapchat bbc Snap Inc. program anlaşma Planet Earth II
Planet Earth II, Snapchat'e geliyor

Ünlü belgesel serisi de popüler sosyal ağ 'e geliyor.

Emre Çetinkaya

İngiliz kanal tarafından yayınlanan belgesel serisi Planet Earth'ün ikincisi geçtiğimiz Kasım-Aralık ayı itibarıyla TV'de gösterilmişti. Görünüşe göre yayıncı kuruluş BBC'nin 6 bölümden oluşan ikinci seri için başka planları var. BBC ile Snapc Inc. arasında yapılan kapsamında Planet Earth II belgesel serisi platformuna gelecek.

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Belirtilene göre bu belgesel serisi ABD ve Kanada için 18 Şubat tarihinde yayınlanacak. Ancak anlaşma kapsamında belgesel, 17 Şubat'ta Snapchat'ten yayınlanacak.

Öte yandan Snapchat'te daha önceden de bu tarz çalışmalar görmüştük. Snapchat'in popülerliği arttıkça benzer çalışmaların daha da artacağını söyleyebiliriz.

Kim bilir, belki de ileride Snapchat'e özel ve videolar yapılacak.

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