Planet Earth II, Snapchat'e geliyor

İngiliz kanal BBC tarafından yayınlanan belgesel serisi Planet Earth'ün ikincisi geçtiğimiz Kasım-Aralık ayı itibarıyla TV'de gösterilmişti. Görünüşe göre yayıncı kuruluş BBC'nin 6 bölümden oluşan ikinci seri için başka planları var. BBC ile Snapc Inc. arasında yapılan anlaşma kapsamında Planet Earth II belgesel serisi Snapchat platformuna gelecek.

Belirtilene göre bu belgesel serisi ABD ve Kanada için 18 Şubat tarihinde yayınlanacak. Ancak anlaşma kapsamında belgesel, 17 Şubat'ta Snapchat'ten yayınlanacak.

Öte yandan Snapchat'te daha önceden de bu tarz çalışmalar görmüştük. Snapchat'in popülerliği arttıkça benzer çalışmaların daha da artacağını söyleyebiliriz.

Kim bilir, belki de ileride Snapchat'e özel program ve videolar yapılacak.

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