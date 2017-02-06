Nebula içinde esrarengiz kara delik keşfedildi

Hasan Uğur Nayır

Keio Üniversitesi'nden mezun olan Masaya Yamada önderliğindeki Japon bir ekip, 10.000 ışık yılı uzaklıkta W44 isimli süpernova kalıntısını inceliyordu. Patlamanın moleküler gaza ne kadar enerji verdiğini araştırıyorlardı, ancak bunun yerine kara delik buldular.

AJL (Astrophysical Journal Letters) yayınlanan makaleye göre bulutsu (Veya nebula) içinde başka bir bulut oluşumu var. Hareketleri ve şekli nedeniyle araştırmacılar bu oluşuma "Bullet" (Mermi) adını verdi. Yıldızlararası uzayda sesin hızının 100 katından daha fazla şekilde hareket ediyor. Süpernova ile açıklanacak bir olay değil.

Yamada yaptığı açıklamada, "Bullet'ın büyük kısmı 50 km/s'lik hızla genişleyen bir harekete sahip. Ancak uç kısma doğru 120 km/s'lik hız var. Kinetik enerjisi W44 süpernovası tarafından verilen enerjiden birkaç on kat daha büyük. Normal ortamlarda böyle enerjik bir bulut oluşturmak imkansız görünüyor." dedi.

Bilim insanları, bu sonuçtan sonra ikisi de kara delik içeren iki olası senaryo olduğunu önerdi. İlk senaryoda gaz bulutlarının statik bir kara deliğin yakınına taşınması gerekiyor. Bulutların çoğunun etkilenmeden hareket etmesine karşın, yoğun kompakt kara delik, gazın bir kısmını çok hızlı şekilde çekecek ve patlama meydana getirir. Bu patlam gazın belirli bir kısmını sapan gibi ileri iter ve görüdüğümüz mermi şeklini aldırır.

İkinci senaryoda hızlı hareket eden kara delik olması lazım. Kara delik bir fırlatma topu gibi gelir ve gazı çeker. Ancak ekip bu durumda kara deliğin Güneş kütlesinin en az 36 katı olması gerektiğini tahmin ediyor. Statik durumda ise kütle Güneşimizin 3.5 katı olmalı.

Açıklamalar zorlayıcı olmasına rağmen, ekip iki senaryoyu da mevcut veriler ile kanıtlayamıyor. Araştırmacılar sistemin daha ayrıntılı bir görünümünü elde ederek, mevcut iki senaryodan hangisinin daha olası olduğunu ortaya çıkarmaya çalışacak.

Teorik modeller, Samanyolu'nda 100 milyon ile 1 milyar arasında kara delik olduğunu ileri sürüyor. Bugüne kadar yaklaşık 60 kadar kara delik bulundu. Japon ekibin son araştırması daha fazla kara delik bulmak için yeni bir yol olabilir.