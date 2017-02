Meksika'daki volkanın yıldırımlarla olan şovu

Aktif yanardağlardan biri olan Meksika'daki Volcán de Colima, bilim insanları, acil servisler, araştırmacılar ve kameralar tarafından sürekli olarak izleniyor. Volkanın patlama anında oluşan yıldırımlar (Volkanik yıldırımlar), Sergio Tapiro Velasco tarafından fotoğraflandı. Velasco'nun Twitter'da paylaştığı bu harika fotoğraf kısa süre içinde sosyal medyada oldukça dikkat çekti.

Volkanik yıldırım henüz kesin olarak açıklanamayan bir olgu. Normalde yıldırım, bulut kümesinin yüksek miktarda pozitif ve negatif yükle yüklenmesiyle oluşur. Araştırmacılar yanardağda da benzer bir durumun oluştuğunu, elektriğin biriktiğini ve dengesizliğin çok güçlü olduğu anda yıldırımın belirdiğini düşünüyor. Genel olarak konuşursak kül bulutu ne kadar büyük olursa volkanik yıldırım da o kadar sık oluşuyor. Bazı bilim insanları ise bu durumun başka bir açıklaması olduğunu düşünüyor.

The burning volcano Colima in Mexico with lenticular cloud. Rare combination. Photo by Sergio Tapiro @tapirofoto #weatherphoto pic.twitter.com/AzVmB1ifqO