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'daki ın larla olan şovu

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Giriş Tarihi: 06.02.2017, 11:11 Güncelleme Tarihi: 06.02.2017, 11:15
Etiketler:
meksika volkan yanardağ Sergio Tapiro Velasco yıldırım twitter sosyal medya
Meksika'daki volkanın yıldırımlarla olan şovu

Bu harika doğa olayı yı salladı.

Hasan Uğur Nayır

Aktif lardan biri olan 'daki Volcán de Colima, bilim insanları, acil servisler, araştırmacılar ve kameralar tarafından sürekli olarak izleniyor. ın patlama anında oluşan yıldırımlar (Volkanik lar), tarafından fotoğraflandı. Velasco'nun 'da paylaştığı bu harika fotoğraf kısa süre içinde da oldukça dikkat çekti.

Volkanik yıldırım henüz kesin olarak açıklanamayan bir olgu. Normalde yıldırım, bulut kümesinin yüksek miktarda pozitif ve negatif yükle yüklenmesiyle oluşur. Araştırmacılar yanardağda da benzer bir durumun oluştuğunu, elektriğin biriktiğini ve dengesizliğin çok güçlü olduğu anda yıldırımın belirdiğini düşünüyor. Genel olarak konuşursak kül bulutu ne kadar büyük olursa volkanik yıldırım da o kadar sık oluşuyor. Bazı bilim insanları ise bu durumun başka bir açıklaması olduğunu düşünüyor.
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