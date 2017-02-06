Bu site, köpek tutkunlarına özel

Şüphesiz sosyal medyanın yıldızları arasında sevimli hayvanları rahatlıkla gösterebiliriz. Özellikle de kediler ve köpekleri. Bu sevimli haberimiz ise, köpeklere karşı özel ilgi duyanlara.
http://openpuppies.com/, bünyesinde birçok köpek gif'ini barındırıyor. Linki her yenilediğinizde karşınıza yeni bir gif çıkıyor ve isterseniz paylaşabiliyorsunuz. Bildiğiniz gibi son aylarda özellikle Facebook'ta gif paylaşımlarında ciddi bir artış var.
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