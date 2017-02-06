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Bu site, tutkunlarına özel

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Giriş Tarihi: 06.02.2017, 10:39 Güncelleme Tarihi: 06.02.2017, 10:45
Etiketler:
köpek gif facebook sosyal medya Kedi
Bu site, köpek tutkunlarına özel

Günün en sevimli dakikalarına davetlisiniz.

Mahmut Saral

Şüphesiz sosyal medyanın yıldızları arasında sevimli hayvanları rahatlıkla gösterebiliriz. Özellikle de kediler ve köpekleri. Bu sevimli haberimiz ise, lere karşı özel ilgi duyanlara.

http://openpuppies.com/, bünyesinde birçok köpek gif'ini barındırıyor. Linki her yenilediğinizde karşınıza yeni bir çıkıyor ve isterseniz paylaşabiliyorsunuz. Bildiğiniz gibi son aylarda özellikle Facebook'ta gif paylaşımlarında ciddi bir artış var.

Türkiye'nin en sevimli galerisi! Telefon kameralarıyla çektiğimiz kedi fotoğrafları!
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