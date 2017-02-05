David Beckham hacklendi

Dünyaca ünlü eski İngiliz futbolcu David Beckham'ın e-mail adresi hacklendi. Bu iddia, spor alanında Wikileaks'e benzer bir yapıya sahip olan Football Leaks tarafından ortaya atıldı.

Sızan maillerde, Beckham'ın İngiliz Kraliyet ailesinden "Şövalye" unvanı alabilmek için yardım kuruluşu kurduğu ve unvanı alamayınca da ödülü veren komiteye kızdığı anlaşılıyor. Maillerde Beckham'ın katıldığı yardım organizasyonları için sponsorlardan para talep ettiği de görülüyor. Beckham'ın sözcüsü ise hacklenme olayını doğruladı ancak iddiaları yalanladı.

Kaynak: Sabah