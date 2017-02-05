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lendi

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Giriş Tarihi: 05.02.2017, 11:41 Güncelleme Tarihi: 05.02.2017, 11:50
Etiketler:
David Beckham e-mail hack hacker sızıntı
David Beckham hacklendi

Ünlü futbolcu 'ın adresinin lendiği ve bazı bilgilerin sızdığı iddia ediliyor.

Dünyaca ünlü eski İngiliz futbolcu David Beckham'ın adresi lendi. Bu iddia, spor alanında Wikileaks'e benzer bir yapıya sahip olan Football Leaks tarafından ortaya atıldı.

Sızan maillerde, Beckham'ın İngiliz Kraliyet ailesinden "Şövalye" unvanı alabilmek için yardım kuruluşu kurduğu ve unvanı alamayınca da ödülü veren komiteye kızdığı anlaşılıyor. Maillerde Beckham'ın katıldığı yardım organizasyonları için sponsorlardan para talep ettiği de görülüyor. Beckham'ın sözcüsü ise hacklenme olayını doğruladı ancak iddiaları yalanladı.

Kaynak: Sabah
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Cfr Cfr

Abi adam ne yapsa haklı çünki adam yakışıklı bikere

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cevapla 05.02.2017 13:23
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