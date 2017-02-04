Youtube'da çift tıkla ileri-geri sarma dönemi

Eğer iyi bir Youtube kullanıcısıysanız zaten platformda bulunan klavye kısayollarından haberiniz vardır. Kullanıcıların çok işine yarayan bu kısayolları ne yazık ki mobilde kullanmak pek mümkün değil.

Ancak Youtube, bugünden itibaren mobil kullanıcılarının hoşuna gidebilecek yeni bir özelliği kullanıma sundu. Bundan sonra mobilde Youtube'da videolar çift tıkla ileri ya da geri alınabilecek.

Bunun için kullanıcıların Youtube'da video izlerken sağ ya da sol tarafa çift tık yapmaları yeterli. Eğer sol tarafa çift dokunma yapılırsa video 10 saniye geriye, sağ tarafa yapılırsa da video 10 saniye ileri alınıyor.

Youtube'un yeni özelliğini nasıl buldunuz?