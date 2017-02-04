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'da çift tıkla ileri-geri sarma dönemi

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Giriş Tarihi: 04.02.2017, 23:10 Güncelleme Tarihi: 04.02.2017, 23:26
Etiketler:
video youtube kısayol yeni özellik mobil
Youtube'da çift tıkla ileri-geri sarma dönemi

sonunda larını ileri-geri sarmak için yeni unu hizmete sundu. Artık platformda çift dokunma ile videolar ileri ya da geri sarılabiliyor.

Emre Çetinkaya

Eğer iyi bir kullanıcısıysanız zaten platformda bulunan klavye larından haberiniz vardır. Kullanıcıların çok işine yarayan bu kısayolları ne yazık ki de kullanmak pek mümkün değil.

Ancak Youtube, bugünden itibaren mobil kullanıcılarının hoşuna gidebilecek yeni bir özelliği kullanıma sundu. Bundan sonra mobilde Youtube'da lar çift tıkla ileri ya da geri alınabilecek.

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Bunun için kullanıcıların Youtube'da video izlerken sağ ya da sol tarafa çift tık yapmaları yeterli. Eğer sol tarafa çift dokunma yapılırsa video 10 saniye geriye, sağ tarafa yapılırsa da video 10 saniye ileri alınıyor.

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Cengiz Cengiz

vay be bir haftadır kullanıyorum bunu yeni çıkmış çikolatayı yedikten sonra reklamını görmek gibi oldu

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cevapla 04.02.2017 23:54
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