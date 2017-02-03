Görevimiz Tehlike 6, Paris'te mi geçecek?

Daha evvel yaptığımız haberimizde, ünlü Mission: Impossible (Görevimiz Tehlike) serisinin 6 numaralı üyesi için çalışmaların başladığından söz etmiştik. Şimdi de gelelim yeni gelişmelere.

Movieweb'te yer verilen ve kesinlik belirtilmeyen bilgilere göre Görevimiz Tehlike 6'nın çekimleri bu yaz ayları itibarıyla, Fransa'nın başkenti Paris'te başlıyor.

Başrolde bir kez daha Tom Cruise'u göreceğimiz ve henüz senaryo detayları belli olmayan film, 27 Temmuz 2018'de vizyonda olacak.