| Üye ol | 03 Şubat 2017,Cuma
  • kategori seçin
  • ara

, 'te mi geçecek?

Yazıya oy verin :
Giriş Tarihi: 03.02.2017, 11:47 Güncelleme Tarihi: 03.02.2017, 12:07
Etiketler:
mission impossible Görevimiz Tehlike 6 sinema film tom cruise fransa paris
Görevimiz Tehlike 6, Paris'te mi geçecek?

Ne bitmez tehlikeymiş yahu!

Mahmut Saral

Daha evvel yaptığımız haberimizde, ünlü Mission: Impossible (Görevimiz Tehlike) serisinin 6 numaralı üyesi için çalışmaların başladığından söz etmiştik. Şimdi de gelelim yeni gelişmelere.

Movieweb'te yer verilen ve kesinlik belirtilmeyen bilgilere göre Görevimiz Tehlike 6'nın çekimleri bu yaz ayları itibarıyla, Fransa'nın başkenti Paris'te başlıyor.

Başrolde bir kez daha Tom Cruise'u göreceğimiz ve henüz senaryo detayları belli olmayan , 27 Temmuz 2018'de vizyonda olacak.
sitene ekle
YORUM YAP TECRÜBENİ PAYLAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İLGİLİ HABERLER
İnternet Toplam kayıt: 5676
EN ÇOK
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
geri ileri
bize yazın