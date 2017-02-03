Beyonce, 8 saat içinde Instagram beğeni rekorunu kırdı!

600 milyonun üzerinde aylık aktif kullanıcı sayısına sahip olduğu açıklanan Instagram'da her gün milyonlarca fotoğraf paylaşımı yapılıyor. Kullanıcı sayısını arttıran platformda bununla birlikte rekorlar da geliştirilmeye devam ediyor.

Son olarak bugün ünlü şarkıcı Beyonce, Instagram'ın beğeni rekorunu Selena Gomez'in elinden aldı. Hem de sadece 8 saat içerisinde. Beyonce, Instagram hesabından bugün, kocası Jay Z ile birlikte ikiz bebek beklediklerini bir fotoğrafla duyurdu. Bu fotoğrafa sadece 8 saat içinde 6.4 milyon beğeni ve 339,000 yorum geldi.

Gönderiye ilk saatte 2.4 milyon beğeni gelmişti. Şu anda ise fotoğrafın 8.7 milyon beğeni aldığını, yani gönderinin rekoru bir hayli ileriye taşıdığını belirtelim.

Önceki rekor Selena Gomez'deydi

Diğer taraftan Beyonce'nin eline geçen rekor, bugüne kadar şarkıcı Selena Gomez'in Haziran ayında paylaştığı ve 6.3 milyon beğeni gelen fotoğrafı olmuştu.