| Üye ol | 03 Şubat 2017,Cuma
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, 8 saat içinde Instagram beğeni unu kırdı!

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Giriş Tarihi: 03.02.2017, 00:33 Güncelleme Tarihi: 03.02.2017, 00:46
Etiketler:
instagram beyonce rekor sosyal medya beğeni rekoru internet
Beyonce, 8 saat içinde Instagram beğeni rekorunu kırdı!

Ünlü şarkıcı , Instagram'da paylaştığı fotoğrafla kısa sürede platformun beğeni unu kırmayı başardı.

Emre Çetinkaya

600 milyonun üzerinde aylık aktif kullanıcı sayısına sahip olduğu açıklanan Instagram'da her gün milyonlarca fotoğraf paylaşımı yapılıyor. Kullanıcı sayısını arttıran platformda bununla birlikte lar da geliştirilmeye devam ediyor.

Son olarak bugün ünlü şarkıcı Beyonce, Instagram'ın nu Selena Gomez'in elinden aldı. Hem de sadece 8 saat içerisinde. , Instagram hesabından bugün, kocası Jay Z ile birlikte ikiz bebek beklediklerini bir fotoğrafla duyurdu. Bu fotoğrafa sadece 8 saat içinde 6.4 milyon beğeni ve 339,000 yorum geldi.

Gönderiye ilk saatte 2.4 milyon beğeni gelmişti. Şu anda ise fotoğrafın 8.7 milyon beğeni aldığını, yani gönderinin rekoru bir hayli ileriye taşıdığını belirtelim.

Önceki rekor Selena Gomez'deydi

Diğer taraftan Beyonce'nin eline geçen rekor, bugüne kadar şarkıcı Selena Gomez'in Haziran ayında paylaştığı ve 6.3 milyon beğeni gelen fotoğrafı olmuştu.
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