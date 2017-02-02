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Giriş Tarihi: 02.02.2017, 11:23 Güncelleme Tarihi: 02.02.2017, 11:28
Etiketler:
Al Pacino Tony Montana sinema Scarface Yaralı Yüz
Yaralı Yüz (Scarface) yeniden çekiliyor!

Remake'in remake'i, ya da orijinal filmin remake'i?

Mahmut Saral

Al Pacino'nun Tony Montana karakteriyle efsaneleştiği 1983 yapımı Yaralı Yüz (Scarface) filminin yenisi geliyor.

Bu arada, orijinal filminin 1932 yılında vizyona girdiğini, 1983 yılındaki yapımın da bu filmden yola çıkılarak yeniden çekildiğini belirtelim ve gelelim yeni habere.

Variety'deki bilgilere göre bu film, bir kez daha çekilecek (remake). Filmde yönetmen olarak Antoine Fuqua düşünülüyordu, ama filmle bağı kesildi.

Son söylentiler, Rogue One filminin yıldızlarından Diego Luna'nın bu yeni filmde başrolde yer alacağı yönünde. Yeni filmin merkezinde Los Angeles'ın olacağı ve Meksikalı bir göçmene odaklanılacağı da gelen bilgiler arasında.

Yeni bilgiler oldukça paylaşacağız.
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