Instagram yeni özelliklerle karşımıza çıkmayı sürdürüyor. 5 ay önce hizmete sunduğu "Hikayeler" özelliğini bugün Facebook tarafından açıklanan verilere göre her gün 150 milyon kullanıcı aktif olarak kullanıyor. Bunun yanı sıra şirket son olarak "canlı yayın" özelliğini tüm kullanıcıları için yayınlamıştı. Bu özelliğin de çok benimsendiğini söyleyebiliriz.

Bugün ise şirketin üzerinde çalıştığı yeni bir özellik gün yüzüne çıktı. Engadget'ta yer alan habere göre Facebook, "Fotoğraf Albümü" adlı yeni bir özelliği test etmeye başlamış.

Bu özellik sayesinde Instagram kullanıcıları, tek bir gönderide birden fazla fotoğraf paylaşabilecek. Ancak bu özellik, önceden sunulan Layout uygulaması gibi tek fotoğrafta kolaj oluşturma şeklinden farklı olacak. Bu özellik Facebook'ta yer alan Fotoğraf Albümleri gibi olacak.

Instagram'ın Android'deki beta versiyonunda görünen bu özelliğin yakında tüm kullanıcılar için yayınlanması bekleniyor.