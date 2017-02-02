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, 'nüzü kutluyor!

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Giriş Tarihi: 02.02.2017, 23:10 Güncelleme Tarihi: 02.02.2017, 23:17
Etiketler:
facebook video Arkadaşlar Günü internet nasıl yapılır Friends Day
Facebook, Arkadaşlar Günü'nüzü kutluyor!

, kullanıcılarının kutlamaları için yeni ürünlerini duyurdu. Peki Facebook'ta Arkadaşlar Günü nasıl kutlanır?

Emre Çetinkaya

Facebook, özel günleri kullanıcılarına hatırlatmaya ve kullanıcılarının bu günleri birbirleriyle kutlamaları için imkanlar yaratmaya devam ediyor. 4 Şubat Cumartesi günü 13'üncü yaşına basacak olan , bugün Arkadaşlar Günü (Friends Day) kapsamında insanların birbirleriyle bağlantı kurmasının önemine dikkat çekerek, yeni ürünlerini duyurdu.

Facebook'un 'ne özel yenilikleri ise şöyle:

Kişiye Özel Arkadaşlar Günü Videoları: Facebook'taki insanlar Haber Kaynaklarının en üstünde, arkadaşları ile olan hatıralarını öne çıkaran, içeriğini düzenleyebilecekleri ve profillerinde paylaşabilecekleri kısa bir ile karşılaşacaklar. Düzenlemelerini bu adres üzerinden yapabilecekler.

Eğlenceli GIF'ler: Messenger, Arkadaşlar Günü'ne özel olarak arkadaşlıkla ilgili eğlenceli GIF'leri öne çıkaracak.

Facebook, Menlo Park'taki ana merkezinde Mark Zuckerberg ve Sheryl Sandberg'ün de katılımıyla gerçekleşen Arkadaşlar Günü etkinliğinden bir video da paylaştı.
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