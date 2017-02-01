Hasan Uğur Nayır

Physical Review Letters'da yayınlanan yeni bir araştırma, holografik evren fikrini içeren kanıtlar olduğunu ortaya çıkardı. Evrenin bir hologram olduğu fikri, sizin, kedinizin, ailenizin, aslında yaşadığınız her şeyin gerçek ya da fiziksel olmadığını ima etmez. Bu holografik fikir, üç boyutlu (Buna zaman da dahil) evrenin tüm özelliklerinin iki boyutlu bir yüzeyde olduğunu savunuyor.

Southampton Üniversitesi'den Profesör Kostas Skenderis'in araştırma hakkında yaptığı açıklama şu şekilde:

"Zaman da dahil olmak üzere üç boyutta, gördüğünüz, hissettiğiniz ve duyduğunuz her şeyin aslında düz iki boyutlu bir alandan kaynaklandığını düşünün. Bu fikir üç boyutlu bir görüntünün iki boyutlu bir yüzeye kodlandığı normal hologramlara benziyor. Örneğin kart üzerindeki bir hologram gibi, ama bu durumun tüm evren için geçerli olduğunu düşünün.

Einstein'ın genel görelilik teorisi, evrende büyük ölçekli her şeyi açıklıyor, ancak kökenlerini ve mekanizmalarını kuantum seviyesinde incelediğimiz zaman çözülmeye başlıyorlar. Bilim insanları, Einstein'ın yerçekimi teorisini ve kuantum teorisini birleştirmek için onlarca yıldır çalışıyor. Bazı bilim insanları, holografik evren kavramının bu ikisini uzlaştırma potansiyeline sahip olduğuna inanıyor. Umarım araştırmamız bize doğru atım atmayı sağlayacak."

Araştırmacılar bir dizi holografik modeli, Avrupa Uzay Ajansı'nın Planck Gözlemevi tarafından gerçekleştirilen evrenin erken dönem gözlemlerine karşı test etti. Ekip, bazı modelleri ayırsa da, geri kalan modellerin uyumlu olduğunu gördü.

Bu gelişme, bilim insanları için holografik evrenin makul olup olmadığını araştırmaya yön veren ilginç bir bulgu. Ancak test edilen modeller, evrenin karanlık enerjiden, karanlık maddeden ve görünür maddenin küçük bir bölümünden oluştuğunu varsayan standart modele göre biraz daha kötü sonuçlar verdi.

Holografik ilke, kara deliklerle ilgili çalışmalar sırasında geliştirildi. Sicim teorisinde sıklıkla kullanıldı. Her şeyin teorisini ortaya çıkarabilir veya tam tersine çıkarmayabilir de, ama holografik evren teorisinin evrenimizi, bu sonsuz boşluğu açıklayabileceğini görmek oldukça ilginç.