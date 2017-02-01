Haluk Bilginer'in de rol aldığı Ben-Hur filmi büyük şok yaşattı!

Paramount tarafından yayınlanan 2016 model Ben-Hur filmi, 19 Ağustos 2016'da vizyonda yerini almıştı. Başarılı aktör Haluk Bilginer'in de rol aldığı yapım, Boxofficemojo verilerine göre gişede yalnızca 94 milyon dolarlık hasılat elde edebildi. Böylece yapım maliyetini bile geçmeyi başaramayarak büyük zarar etti.

Orijinal Ben-Hur filmi ise, William Wyler tarafından yönetilmiş ve 1959 yılında vizyona girmişti. 11 Oscar Ödülü de dahil birçok ödül kazanan orijinal yapım, sinema tarihinin en önemli üyeleri arasında gösteriliyor. Ne yazık ki güncel versiyonu için aynı şeyleri söylemek mümkün değil.