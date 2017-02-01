Facebook şimdi de TV işine giriyor!

Bir sosyal ağ ile başlayıp birçok farklı işe girişen Facebook'un son olarak yaz aylarında kendi platformunu geliştirerek Steam'e rakip olacağını öğrenmiştik. Bugün ise Facebook'un bir başka alanda kendi platformunu oluşturmak için çalıştığını öğrendik.

The Wall Street Journal'in haberine göre Facebook, Apple TV gibi TV cihazları için bir uygulama geliştiriyor.

Belirtilene göre Facebook bu uygulaması üzerinde kendi özel içeriklerini yayınlayacak ve üyelik sistemiyle üyelerini toplayacak. Bir taraftan içerik konusunda çalışmalarını yürüten Facebook, diğer taraftan ise reklam araştırması yapıyor.

Bu konuyla ilgili gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.