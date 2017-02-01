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şimdi de işine giriyor!

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Giriş Tarihi: 01.02.2017, 20:21 Güncelleme Tarihi: 01.02.2017, 20:29
Etiketler:
facebook tv Facebook TV mobil uygulama rapor iddia
Facebook şimdi de TV işine giriyor!

Gelen lara göre şu günlerde bir sı geliştiriyor. İşte detaylar.

Emre Çetinkaya

Bir sosyal ağ ile başlayıp birçok farklı işe girişen Facebook'un son olarak yaz aylarında kendi platformunu geliştirerek Steam'e rakip olacağını öğrenmiştik. Bugün ise 'un bir başka alanda kendi platformunu oluşturmak için çalıştığını öğrendik.

The Wall Street Journal'in haberine göre Facebook, Apple TV gibi cihazları için bir geliştiriyor.

Belirtilene göre Facebook bu uygulaması üzerinde kendi özel içeriklerini yayınlayacak ve üyelik sistemiyle üyelerini toplayacak. Bir taraftan içerik konusunda çalışmalarını yürüten Facebook, diğer taraftan ise reklam araştırması yapıyor.

Bu konuyla ilgili gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
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