Müjde. Game of Thrones evreni için yeni hikaye geliyor

Tüm dünyada bir fenomen halini alan Game of Thrones serisi için çalışmalar sürüyor. Serinin yaratıcısı George R.R. Martin, Game of Thrones evreninde geçen yeni bir hikaye üzerinde çalıştığını ve bu yeni hikayenin de bu sene itibarıyla hayranlara sunulacağını bildirdi.

Bakalım bu kez Game of Thrones fanlarını nasıl bir hikaye bekliyor. Yeni bilgiler oldukça haberdar edeceğiz. Bu arada, bu kitabın uzun süredir beklenen yeni Game of Thrones kitabı olmadığını da ekleyelim.