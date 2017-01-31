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Müjde. evreni için yeni hikaye geliyor

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Giriş Tarihi: 31.01.2017, 16:26 Güncelleme Tarihi: 31.01.2017, 16:30
Etiketler:
game of thrones george r.r. martin Taht Oyunları
Müjde. Game of Thrones evreni için yeni hikaye geliyor

GoT evreni genişliyor.

Mahmut Saral

Tüm dünyada bir fenomen halini alan Game of Thrones serisi için çalışmalar sürüyor. Serinin yaratıcısı George R.R. Martin, evreninde geçen yeni bir hikaye üzerinde çalıştığını ve bu yeni hikayenin de bu sene itibarıyla hayranlara sunulacağını bildirdi.

Bakalım bu kez Game of Thrones fanlarını nasıl bir hikaye bekliyor. Yeni bilgiler oldukça haberdar edeceğiz. Bu arada, bu kitabın uzun süredir beklenen yeni Game of Thrones kitabı olmadığını da ekleyelim.
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