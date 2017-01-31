Jurassic World 2'den ilk görsel geldi

2015'te vizyona giren Jurassic World, gişede 1 milyar 670 milyon dolarlık etkileyici bir gişe başarısı elde etmiş ve ikinci filmin kapılarını aralamıştı. Şimdi de 2 numaralı film için çalışmalar başladı.

Jurassic World 2'nin yönetmeni JA Bayona, geçtiğimiz günlerde Jurassic World 2'nin çalışmalarının başladığını gösteren bir görseli Twitter hesabından paylaştı.

Jurassic World 2, 22 Haziran 2018'te vizyonda olacak.