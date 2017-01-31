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'den ilk görsel geldi

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Giriş Tarihi: 31.01.2017, 12:17 Güncelleme Tarihi: 31.01.2017, 12:25
Etiketler:
Jurassic World 2 sinema film gösterim tarihi vizyon tarihi dinozor
Jurassic World 2'den ilk görsel geldi

lar geçmişin tozlu sayfalarında hapsolmaya niyetli değil.

Mahmut Saral

2015'te vizyona giren Jurassic World, gişede 1 milyar 670 milyon dolarlık etkileyici bir gişe başarısı elde etmiş ve ikinci in kapılarını aralamıştı. Şimdi de 2 numaralı film için çalışmalar başladı.

'nin yönetmeni JA Bayona, geçtiğimiz günlerde Jurassic World 2'nin çalışmalarının başladığını gösteren bir görseli Twitter hesabından paylaştı.

Jurassic World 2, 22 Haziran 2018'te vizyonda olacak.
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