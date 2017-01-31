Dropbox'tan PC ve Mac kullanıcılarına müjde. İşte yeni özellik!

Ünlü dosya depolama ve paylaşım servisi Dropbox, bilgisayar kullanıcılarını sevindirecek bir haberle karşımızda.

Mashable'daki habere göre Dropbox, geçtiğimiz günlerde San Francisco'da gerçekleştirdiği etkinliğinde "SmartSync" ismini verdiği özelliği duyurdu. Böylelikle bulut depolama servisinde barındırdığınız dosyalarınıza masaüstünüzden de rahatlıkla ulaşabilecek, düzenlemeler gerçekleştirebileceksiniz.

Bu özelliğin Hem Windows PC'ler hem de Mac'ler için geldiğini belirtelim.

SmartSync çok yakında Dropbox kullanıcıları için faaliyete geçecek.