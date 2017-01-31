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'tan ve kullanıcılarına müjde. İşte !

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Giriş Tarihi: 31.01.2017, 15:49 Güncelleme Tarihi: 31.01.2017, 15:52
Etiketler:
Mac pc güncelleme yeni özellik bulut depolama dropbox SmartSync
Dropbox'tan PC ve Mac kullanıcılarına müjde. İşte yeni özellik!

Artık dosyalarınıza ulaşmanız her zamankinden daha kolay.

Mahmut Saral

Ünlü dosya depolama ve paylaşım servisi Dropbox, bilgisayar kullanıcılarını sevindirecek bir haberle karşımızda.

Mashable'daki habere göre , geçtiğimiz günlerde San Francisco'da gerçekleştirdiği etkinliğinde "SmartSync" ismini verdiği özelliği duyurdu. Böylelikle servisinde barındırdığınız dosyalarınıza masaüstünüzden de rahatlıkla ulaşabilecek, düzenlemeler gerçekleştirebileceksiniz.

Bu özelliğin Hem Windows PC'ler hem de Mac'ler için geldiğini belirtelim.

çok yakında Dropbox kullanıcıları için faaliyete geçecek.
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