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, da ezeli rakiplerini geride bıraktı

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Giriş Tarihi: 31.01.2017, 15:57 Güncelleme Tarihi: 31.01.2017, 16:05
Etiketler:
beşiktaş sosyal medya twitter paylaşım etkileşim fenerbahçe galatasaray Somera
Beşiktaş, sosyal medyada ezeli rakiplerini geride bıraktı

Kara Kartal, dünya devleriyle yarışıyor.

Mahmut Saral

Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün 2,13 milyon takipçiye sahip resmi Twitter hesabı, yapılan bir araştırmaya göre son 1 ayda en aktif Twitter hesaplarından bir tanesi oldu.

Somera'nın verilerine göre , larda toplamda 570 binin üzerinde beğeni ve paylaşım başına 1451 etkileşimle 4. sırada yer alıyor.

Beşiktaş'ın rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray ise, sırasıyla 5 ve 6. basamaklarda kendilerine yer bulmuş.

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