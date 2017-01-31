Beşiktaş, sosyal medyada ezeli rakiplerini geride bıraktı

Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün 2,13 milyon takipçiye sahip resmi Twitter hesabı, yapılan bir araştırmaya göre son 1 ayda en aktif Twitter hesaplarından bir tanesi oldu.

Somera'nın verilerine göre Beşiktaş, paylaşımlarda toplamda 570 binin üzerinde beğeni ve paylaşım başına 1451 etkileşimle 4. sırada yer alıyor.

Beşiktaş'ın rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray ise, sırasıyla 5 ve 6. basamaklarda kendilerine yer bulmuş.

İşte liste...