| Üye ol | 31 Ocak 2017,Salı
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2'nin senaryosu tamam. Nihayet çekimler başlıyor!

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Giriş Tarihi: 31.01.2017, 12:33 Güncelleme Tarihi: 31.01.2017, 12:36
Etiketler:
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Avatar 2'nin senaryosu tamam. Nihayet çekimler başlıyor!

Tüm zamanlarda en yüksek gişe ı unu elinde bulunduran inin devamı için nihayet dikkat çekici bir haber geldi.

Mahmut Saral

Movieweb'teki bilgilere göre Avatar 2'nin senaryo yazım süreci tamamlandı ve çekimleri de bu yaz aylarında başlıyor. Ağustos ayında aktörlerle hareket yakalama seansları gerçekleştirilecek. Tahmin edileceği üzere bu in de görsel açıdan çok zengin olması bekleniyor.

2, bir aksilik olmazsa Aralık 2018'de vizyonda olacak. Hepsi bu da değil tabii. 2020, 2022 ve 2023'te olmak üzere 3 devam filmi daha gelecek ve toplamda 5 filmden oluşan bir seri ortaya çıkacak.

Bu arada, ilk Avatar filminin rakamını da paylaşalım. Tam 2.8 milyar dolar.

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