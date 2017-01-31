Avatar 2'nin senaryosu tamam. Nihayet çekimler başlıyor!

Movieweb'teki bilgilere göre Avatar 2'nin senaryo yazım süreci tamamlandı ve çekimleri de bu yaz aylarında başlıyor. Ağustos ayında aktörlerle hareket yakalama seansları gerçekleştirilecek. Tahmin edileceği üzere bu filmin de görsel açıdan çok zengin olması bekleniyor.

Avatar 2, bir aksilik olmazsa Aralık 2018'de vizyonda olacak. Hepsi bu da değil tabii. 2020, 2022 ve 2023'te olmak üzere 3 devam filmi daha gelecek ve toplamda 5 filmden oluşan bir seri ortaya çıkacak.

Bu arada, ilk Avatar filminin rekor hasılat rakamını da paylaşalım. Tam 2.8 milyar dolar.