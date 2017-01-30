James Cameron, yeni bir Alien filmi düşünmüyor

Alien serisi, yıllar sonra Ridley Scott'a geri dönüyor. Serinin yeni filmi Alien: Covenant, 19 Mayıs 2017'de vizyonda olacak. Filmi Ridley Scott yönetiyor. Scott, bundan yıllar önce, 1979 yılındaki ilk Alien filmini de yönetmişti. Dolayısıyla sinemaseverlerin farklı bir heyecan duyduğunu söylemek mümkün.

Yıllar sonra Ridley Scott, Alien için geri dönüyor. Peki ya James Cameron da döner mi? Bildiğiniz gibi Cameron, Aliens'ı (ikinci film) yönetmiş ve başarılı bir işe imza atmıştı.

Movieweb'te yer alan habere göre Cameron'ın böyle bir düşüncesi yok. En azından şimdilik Alien filmleriyle ilgilenmek istemiyor. Zira önünde Avatar serisi ve muhtemel Terminator filmleri var. Takvimi oldukça dolu. Yine de Cameron, Scott'ın hazırladığı yeni filmi merakla beklediğini ve ondan her zaman birçok şey öğrendiğini ekliyor.