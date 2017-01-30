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, yeni bir i düşünmüyor

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Giriş Tarihi: 30.01.2017, 10:32 Güncelleme Tarihi: 30.01.2017, 10:37
Etiketler:
alien ridley scott james cameron terminatör aliens avatar sinema film gösterim tarihi vizyon tarihi çıkış tarihi Alien: Covenant
James Cameron, yeni bir Alien filmi düşünmüyor

Yönetmenin takvimi zaten oldukça dolu.

Mahmut Saral

Alien serisi, yıllar sonra Ridley Scott'a geri dönüyor. Serinin yeni i Alien: Covenant, 19 Mayıs 2017'de vizyonda olacak. Filmi yönetiyor. Scott, bundan yıllar önce, 1979 yılındaki ilk filmini de yönetmişti. Dolayısıyla severlerin farklı bir heyecan duyduğunu söylemek mümkün.

Yıllar sonra Ridley Scott, Alien için geri dönüyor. Peki ya James Cameron da döner mi? Bildiğiniz gibi Cameron, Aliens'ı (ikinci film) yönetmiş ve başarılı bir işe imza atmıştı.

Movieweb'te yer alan habere göre Cameron'ın böyle bir düşüncesi yok. En azından şimdilik Alien filmleriyle ilgilenmek istemiyor. Zira önünde Avatar serisi ve muhtemel Terminator filmleri var. Takvimi oldukça dolu. Yine de Cameron, Scott'ın hazırladığı yeni filmi merakla beklediğini ve ondan her zaman birçok şey öğrendiğini ekliyor.

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