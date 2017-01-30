13. Cuma (Friday the 13th) geri dönüyor. Evet, yine!

Sinema tarihinin kült markalarından Friday the 13th'ün yeni üyesi için çalışmalar 2017 İlkbahar dönemi itibarıyla başlıyor.

Movieweb'teki haberlere göre bu film, seriye yeni bir başlangıç anlamı taşıyor. İlk bilgilere göre bu filmde genç Jason'ı görmemiz büyük olasılık.

Yeni filmin 13 Ekim 2017 itibarıyla vizyona girmesi bekleniyor.