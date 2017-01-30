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() geri dönüyor. Evet, yine!

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Giriş Tarihi: 30.01.2017, 10:44 Güncelleme Tarihi: 30.01.2017, 10:47
Etiketler:
13. cuma sinema film vizyon tarihi gösterim tarihi Jason Friday the 13th
13. Cuma (Friday the 13th) geri dönüyor. Evet, yine!

Yine mi? Evet, yine!

Mahmut Saral

tarihinin kült markalarından Friday the 13th'ün yeni üyesi için çalışmalar 2017 İlkbahar dönemi itibarıyla başlıyor.

Movieweb'teki haberlere göre bu , seriye yeni bir başlangıç anlamı taşıyor. İlk bilgilere göre bu filmde genç Jason'ı görmemiz büyük olasılık.

Yeni filmin 13 Ekim 2017 itibarıyla vizyona girmesi bekleniyor.

13. Cuma'nın oyunu geliyor!
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